Oasis natural en Santa María Ostuma

La cascada El Chorrerón es una belleza natural ubicada en el cantón Concepción, en el municipio de Santa María Ostuma, departamento de La Paz. Este lugar es visitado por los habitantes de Santa María Ostuma, San Pedro Nonualco y otros municipios aledaños asentados en la cuenca del río Jiboa, quienes organizan excursiones para disfrutar de este bello sitio.

Para llegar a la cascada hay que caminar aproximadamente una hora desde Santa María Ostuma atravesando por veredas. Según los habitantes, antes la cascada era utilizada como represa para generar energía para el municipio.

La cascada tiene una caída de 40 metros aproximadamente. Los turistas disfrutan de refrescantes baños en la poza de El Chorreron.

"Me he divertido en este lugar, es una aventura caminar más de una hora y venir a descansar a estas cristalinas aguas, no tiene precio", dijo Franklin Henríquez.

Los turistas lamentaron que las autoridades locales no aprovechen el lugar para promover el turismo y que tampoco le den mantenimiento a la calle de acceso. Dijeron que hace unos años la zona era peligrosa por la delincuencia, por lo que es mejor siempre coordinar las visitas con los pobladores.

"Antes no se podía bajar porque era peligroso, ahora se puede, pero es bueno hacerlo acompañado por gente del cantón", dijo Omar Menjivar, un turista.