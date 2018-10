Obispo y Mártir ocupa el centro del Jardín El Salvador, en Roma

Un jardín en Roma lleva el nombre de El Salvador, y desde esta tarde, hora de Roma, está acompañado por una escultura del obispo y mártir, Óscar Arnulfo Romero. Decenas de personas se congregaron en el lugar, donde fue develada la imagen del primer santo salvadoreño.

De ese momento fueron testigos varios funcionarios salvadoreños que acompañaron al presidente Salvador Sánchez Cerén, y también un buen número de miembros de la comunidad de salvadoreños que residen en Milán y de otros compatriotas.

"La colocación de esta escultura, que hoy día legamos a esta ciudad, se realizó gracias al proyecto 'Yo quiero a Monseñor Romero en Roma', en el que han participado autoridades italianas y salvadoreñas, así como asociaciones comunitarias de ambos países", dijo el mandatario durante un breve discurso.



La escultura fue donada por la fundación Romero y fue elaborada por el escultor salvadoreño Guillermo Perdomo.

Los salvadoreños residentes en Roma, dijeron que esperan que este jardín, ahora con la imagen de Monseñor Romero, se convierta en un lugar de encuentro.



"Somos de la comunidad monseñor Romero, de Milán, y estamos emocionados de ser parte de este evento tan importante de monseñor Romero", comentó Deidamia Morán, una salvadoreña que ha vivido por más de 40 años en Milán y que ayer llegó hasta el jardín El Salvador.

Foto de LA PRENSA/Claudia Ramírez

"Romero, desde pequeña ha sido mi guía, me ha dado fe, me inspira. Siempre me gustó escuchar sus homilías y sentía esperanza a pesar de la realidad que vivía", cuenta Marta Díaz, quien dejó Chalatenango hace 24 años para trasladarse a Milán, donde ahora espera la canonización de su guía espiritual.

Foto de LA PRENSA/Claudia Ramírez