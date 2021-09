Obispos cuestionan "depuración" judicial y reformas

La Conferencia Episcopal de El Salvador se pronunció ante la depuración del sistema judicial aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 31 de agosto; así como con la resolución de la Sala de lo Constitucional que habilita la reelección presidencial inmediata, por no apegarse al debido proceso, por lo que los arzobispos instaron a respetar el Derecho Constitucional.

"Creemos que es importante la depuración del sistema judicial, pero respetando el debido proceso", aseguró la iglesia católica en el comunicado, al tiempo que recordó a las autoridades gubernamentales que, tanto esa acción como la nueva interpretación constitucional que da paso a la reelección presidencial por un segundo período, únicamente tienen validez si emprenden apegándose al Derecho Constitucional del país, "porque el fin no justifica los medios".

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, enfatizó que la iglesia católica esta siempre a favor de la justicia, y aseguró que cuando no se siguen los procesos establecidos por la ley, "no hay justicia".

Además, pidió a las autoridades gubernamentales que retomaran la reforma y depuraran el sistema judicial conforme al derecho y a la justicia.

"No se puede derogar a todos de una vez solo por la edad (60 años), no corresponde, porque la depuración es cuando los funcionarios han cometido ilícitos, entonces tendría que hacerse caso por caso, pero en un solo decreto no nos parece justo. La edad de 60 años para un juez no me parece demasiado, puesto que es un magistrado que cuenta mucho su conocimiento, su estudio y la experiencia que va acumulando para que pueda administrar justicia", puntualizó Escobar Alas.

Según el arzobispo, aunque en las acciones mencionadas pueda existir el deseo legítimo de cambiar el status quo, no es la manera de hacerlo, ya que "cambiar un sistema injusto por medio de acciones arbitrarias y anticonstitucionales no abona a la nueva transformación de la nación", y por el contrario, solo se daría paso a un nuevo andamiaje, fundamentado en acciones contrarias al derecho y la justicio, cuyos frutos en consecuencia no serían de beneficio para el país.

Con respecto a las recientes capturas de exfuncionarios del FMLN, por supuestamente desviar dinero de tiendas penitenciarias, el religioso opinó que si hay ilícitos, las instituciones deberán proceder, apegados a la ley.

De igual manera, los religiosos han puesto de manifiesto su preocupación por la implementación del bitcóin como moneda de curso legal en el país, por el desconocimiento y poca información sobre la misma, e hicieron un llamado para que la ley sea modificada para que no sea de uso obligatorio.

Defensa de la vida

También, con respecto a la reforma constitucional, los arzobispos aseguraron que "temen un retroceso en cuanto a la defensa de la vida humana" y que como cristianos están a favor de la vida desde su concepción hasta su muerte natural.

"No se puede aceptar una reforma constitucional que ponga las condiciones para la legalización del aborto. Tampoco que la reforma constitucional con un lenguaje equivoco, llamándole 'muerte digna', legalice la eutanasia. Nunca será legal el asesinato", afirmaron.

Además, recalcaron que los artículos pétreos de la Constitución "no pueden ser reformados, deben conservarse como tales, porque de lo contrario se vulneraría el sistema democrático que siempre ha defendido nuestro pueblo".

Asimismo, con las propuestas de la Asamblea Legislativa, a las reformas electorales para el ejercicio del sufragio desde el extranjero, Escobar Alas, le dio el visto bueno, argumentando que es una deuda que el país tiene desde hace años, con la diáspora.

"Es una pena que todavía no se haya podido establecer que nuestros hermanos lejanos puedan votar. Qué bueno que ahora se esté trabajando con toda la voluntad de que esto se resuelva", opinó el arzobispo de San Salvador.

La propuesta busca la implementación del voto electrónico y el voto de internet, a través de un sistema que garantice a los salvadoreños que viven en el exterior, ejercer su derecho al voto desde el 2024.

La celeridad de estas reformas preocupa a algunos sectores de la sociedad, porque consideran que es inseguro.

"El pueblo salvadoreño anhela vivir en un Estado de derecho y justicia pleno. Justicia y derecho por años negado, debido al ejercicio de prácticas ilegítimas e improcedentes como la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el compadrazgo, la compra de voluntades, la mentira, la difamación, la calumnia. Prácticas como éstas, que son contrarias a la ley, han provocado miles de víctimas entre el pueblo salvadoreño", dice la iglesia católica en un comunicado.