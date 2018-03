Observador internacional denuncia prácticas cuestionables en centros de votación del Puerto de La Libertad

El observador internacional Richard Ryan Hobbs, quien vino a El Salvador desde California, Estados Unidos traído por la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (FUNDASPAD), denunció que el candidato a alcalde de La Libertad, Rafael "Don Lito" Ávalos, repartió botellas de agua en el centro de votación Instituto Nacional Puerto de La Libertad.

A juicio de Hobbs, la acción no es aceptable en el marco legal electoral.

"Las repartió dentro del centro de votación, botellas anaranjadas, y eso sí me pareció que fue algo no válido, que no debe pasar, no se debe aceptar que un candidato reparta botellas con su nombre", señaló.

En el centro escolar El Majahual ocurrió lo mismo. La fiscal electoral destacada en el lugar aseguró que tuvo que exigir que retiraran la propaganda a las botellas con agua.

"Aquí se dio eso (repartieron botellas con agua con la bandera de GANA y con el nombre del candidato "Don Lito"); entonces, lo que hicimos fue que les quitamos fue que les quitamos el papel. Ellos renegaron que eran para la gente de ellos que estaban trabajando en mesa y que con ese papel ibana dar el almuerzo, pero le dije a la jefa de centro de GANA: 'Quíteselos, agárrelos usted y a la hora del almuerzo usted se los entrega'", declaró la fiscal.

La fiscal añadió que el alcalde se hizo presente el actual alcalde de La Libertad, el tricolor Miguel Ángel Jiménez, a pesar de que ese ni siquiera era el centro de votación en el que le correspondía votar.

Estos son algunos de los señalamientos del observador internacional Richard Ryan Hobbs en el centro de votación Instituto Nacional Puerto de La Libertad.

"Lo saqué. El me dijo: 'Es que soy el representante legal del partido'. Pero yo le dije: 'Suficiente con su cara para hacerse propaganda'", apuntó Benítez.

Po otra parte, el observador internacional Hobbs aseguró que otra anomalía que también observó fue que una persona que estaba repartiendo comida con chaleco del PDC.

"Le quitaron el chaleco, porque el chaleco es únicamente para vigilantes", advirtió.

Aunque más que un acto de corrupción lo catalogó como una falta de logística, el observador internacional sí hizo énfasis en que la mayoría de las mesas de Juntas Receptoras de Votos (JRV) abrieron con más de media hora de retraso.