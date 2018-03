Observadores de OEA aseguran que dificultades se han ido superando en inicio de votación

El jefe se la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Pablo Corlazzoli, visitó esta mañana el centro de votación instalado en el INFRAMEN, en San Salvador, y se refirió a las dificultades que se presentaron al inicio de la elección de alcaldes y diputados.

El representante del organismo en el país dijo, tras la apertura del centro con un retraso de 40 minutos, que las dificultades registradas al inicio de la jornada "se van resolviendo de manera progresiva".

"Vemos con satisfacción que se han constituido todas las mesas previstas en este centro de votación. En algunos casos hubo demoras, lo importante es que hubo un flujo significativo de votantes", resaltó Corlazzoli.

En este centro de votación hubo problemas para conformar al menos dos mesas de votación y para la entrega de los paquetes electorales, según dijeron observadores de otras entidades. Unos 21 ciudadanos llegaron al centro, pero sus credenciales no aparecieron. En algunos casos no llegaron los titulares y en otro caso uno de los miembros de mesa tenía su DUI vencido.

Una de las preocupaciones de la OEA es que no se realizará con antelación la entrega de credenciales. "Es algo que evidentemente tiene que fortalecerse para elecciones futuras a los efectos de que no se den estas situaciones de que personas que han hecho las capacitaciones no encuentren la acreditación para integrarse a las mesas", agregó.

Corlazzoli se dirigió después al centro de votación ubicado en la colonia La Campana, en Soyapango.