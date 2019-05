Obtienen plantas de papaya con tecnología in vitro

Con la finalidad de satisfacer las necesidades de las familias productoras que demandan producir papaya de mejor calidad, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal Enrique Álvarez Córdova (CENTA), a través de la técnica de cultivo de tejidos, puso a disposición de los productores plantas 100 % hermafroditas, que son las que producen frutos alargados de mayor demanda en el mercado.

Es desde el Laboratorio de Biotecnología del CENTA donde se ha innovado y producido las plantas con la técnica in vitro de papaya, y así responder a la demanda de las familias productoras que se dedican a la siembra y comercialización en el mercado.

"Esta tecnología de producción de planta hermafrodita viene a sustituir la siembra tradicional por semillas que hacen los productores, que si bien es efectiva tiene muchas desventajas, entre las cuales podemos mencionar un mayor gasto de recursos, ya que el sexo de la planta por semilla es de tres tipos y se deben sembrar tres semillas por postura y esperar hasta la floración para poder determinar si la planta es hermafrodita, femenina o masculina", precisó Karla Quintanilla, coordinadora del Laboratorio de Biotecnología.

Asimismo, indicó que la siembra tradicional genera otros gastos no solo en semilla y fertilización de las plantas, sino también en mano de obra para su mantenimiento y posterior identificación y selección; en cambio la planta producida a través de cultivo in vitro lleva el plus de ser 100 % hermafrodita y sana.

Los expertos explican que el procedimiento inicia con la selección de plantas madres que presentan buenas características en su producción, hermafroditas de buen vigor, libre de patógenos y enfermedades, las cuales son manejadas en condiciones protegidas.

José Elías Rumaldo, técnico encargado de la reproducción in vitro en el laboratorio, menciona: "Los brotes seleccionados son sometidos a diferentes procesos en condiciones de asepsia en el laboratorio; se realiza la multiplicación e incrementa el número de plantas y finalmente se enraízan, teniendo como resultado final plantas completas para ser adaptadas bajo condiciones de invernadero y posteriormente se ponen a la venta".