Ocho personas han sido asesinadas en el fin de semana

Al menos ocho muertes violentas se han registrado en los departamentos de San Salvador, La Libertad, San Vicente, Usulután, San Miguel y Santa Ana entre la mañana del sábado y hasta la tarde de ayer.

Andrés Alejandro Reyes Moreno, de 23 años, fue asesinado el sábado en el kilómetro 9 de la carretera antigua a Zacatecoluca, frente a la colonia Santa Emilia, jurisdicción de Santo Tomas, al sur de San Salvador. Según los familiares, el fallecido había salido a cortarse el cabello cuando fue atacado por los delincuentes, a dos kilómetros de su residencia.

Otro hecho violento se registró la madrugada del domingo en la comunidad Piedra Rajada, detrás de un centro comercial del Puerto de La Libertad. Habitantes de la zona encontraron el cuerpo de un hombre. "La víctima fue sacada de una discoteca de la zona, por el momento no ha sido identificado por no portar documentos", detalló una fuente policial.

Puerto de la Libertad. Un hombre no identificado fue asesinado después de haber sido sacado de una discoteca de la zona del Puerto de la Libertad.

Un caso similar ocurrió en el kilómetro 35 de la carretera troncal del norte, jurisdicción de Aguilares, al norte de San Salvador. De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), dos personas resultaron lesionadas en un tiroteo ocurrido en la Discoteca Ensueño, ambas fueron trasladadas a la unidad de Salud de Aguilares.

Uno de ellos fue identificado únicamente por el alias de "Rata", quien falleció cuando era atendido por el personal de salud; mientras que el otro fue trasladado al hospital Zacamil en estado de crítico.

En otro hecho, la mañana del domingo en el caserío El Playón, Cantón San Ramón Grifal, jurisdicción de San Vicente, un hombre que fue atacado con arma blanca murió. Hasta el cierre de esta nota, no había sido identificada.

En Santa Ana, la PNC reportó que hubo un enfrentamiento entre miembros de la Policía Rural y pandilleros de la MS-13. Esto ocurrió, según la versión policial, mientras los agentes realizaban un patrullaje en el cantón Palo de Campana.

A raíz del tiroteo, un cabecilla murió, las autoridades no dieron su nombre.

"Este sujeto contaba con una orden de captura por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. Se le encontró un arma de fuego calibre 38 mm", señalaron.

Doble homicidio

El sábado por la mañana, Ingrid Maricela Portillo Saravia, de 29 años, y Jackson Enrique García Segovia, de 23, fueron asesinados al interior de su vivienda en el cantón Calle Nueva del municipio de El Tránsito, San Miguel.

La fiscal del caso informó que las víctimas presentaban una lesión de arma de fuego a la altura del cráneo y otras de arma blanca en diferentes partes del cuerpo.

"Según los vecinos, escucharon disparos durante la noche del viernes pero les pareció normal porque comentaron que los fines de semana se dan esos incidentes, y fueron encontrados hasta el sábado por la mañana", dijo.

Agregó que, según familiares, las víctimas no habían sido amenazadas con anterioridad, ante lo cual las autoridades han iniciado una investigación para poder identificar a los autores.

En otro hecho delictivo, Samuel Valentín Funes Hernández fue asesinado durante la madrugada del domingo en el Barrio Dolores del municipio de Jucuapa en Usulután. Funes era empleado de la comuna del municipio donde laboraba como electricista.

De acuerdo con Comandos de Salvamento filial Jucuapa, el hecho tuvo lugar a las 2:00 a.m. y la víctima presentaba lesiones de arma blanca. "Nosotros recibimos la alerta a las 4:00 a.m. pero el hecho fue a las 2:00 a.m. ,ahí donde sucedió el caso es considerado una zona roja" dijo un miembro de Comandos.