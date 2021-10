Octubre acumula 7,739 nuevos contagios de covid-19 en 25 días

En 25 días de octubre se han acumulado 7,739 nuevos contagios de covid-19, informó ayer la Universidad Francisco Gavidia (UFG), durante la presentación de su informe socioeconómico.

En su informe, la entidad destacó que los datos oficiales muestran una reducción en la cantidad de casos diarios, pero advirtió que existe un elevado subregistro de casos y muertes de covid-19, impulsado por un bajo testeo. Además, la intensidad de la transmisión sigue siendo alta, indicó Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) de la UFG.

"Esta última curva está más extensa, más voluminosa, y nos refleja el tipo de contagio que tenemos en nuestra sociedad y es importante destacar que pese a esta reducción que se ve en la curva, todavía la intensidad es alta", señaló.

Más temprano, el infectólogo Iván Solano Leiva dijo que el comportamiento de los datos oficiales no es "para cantar victoria".

"En este momento, y sobre todo en esta semana, hay una ligera tendencia a la disminución, pero no podemos cantar victoria que no vamos a tener otro rebrote. Lo ha dicho el Colegio Imperial de Londres en su último análisis, según las estimaciones sí va a haber un nuevo rebrote en los próximos días, pero esperemos que eso no sea así", dijo a periodistas a la salida de una entrevista televisiva.

La UFG también insistió en recomendar al Gobierno que implemente restricciones en lugares y eventos que generan aglomeraciones, como bares y estadios. A juicio de la universidad, los partidos de fútbol deberían jugarse con el 50 % del aforo y no a estadio lleno, como ha ocurrido en los últimos eventos deportivos.

"Jugar sin público es una de las prácticas que deberíamos asumir, siempre protegiendo la industria del fútbol, porque (...) sería muy injusto que no puedan percibir sus ingresos, pero sí debemos hacerlo de manera responsable y guardando algunos criterios de aforo", dijo Picardo.

Según un análisis de la universidad, un solo aficionado que haya ingresado contagiado de covid-19 al juego entre El Salvador y México pude ocasionar 348 contagios, 115 hospitalizaciones y 10 fallecidos.