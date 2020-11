Odisea para encontrar tumbas de covid

Decenas de personas que llegaron ayer al cementerio municipal Santa Isabel de Santa Ana expresaron su dificultad para encontrar las tumbas de sus familiares que murieron a causa de covid 19.

“No sabemos dónde están. Si bien venimos a enterrarlos pero como fue de una forma rápida y de manera imprevista no nos recordamos con exactitud dónde quedaron”, dijo María Elisa Ramírez, familiar de una persona fallecida por covid.

Búsqueda. Los visitantes recorrieron varias zonas para dar con los restos de sus familiares.

La municipalidad de Santa Ana destinó una parte ubicada en la zona sur para los sepultados con protocolos de covid-19, sin embargo, hasta ayer el lugar carecía de señalización y el ingreso no tenía ningún tipo de restricción. El cementerio municipal Santa Isabel es el más extenso de toda la cabecera departamental con 46 manzanas de terreno

“Hasta aquí no sabemos si vamos a enflorar a otra persona, lamentable porque no los vimos morir y ahora no sabemos qué tumba enflorar”, agregó Ramírez.

Otto Edgardo Maza dijo que uno de sus familiares murió en julio a causa de la enfermedad y no habían tenido la oportunidad de ingresar al camposanto para colocar una ofrenda floral. Asimismo, lamentó que en la zona destinada para algunos de los entierro por coronavirus no hubiera personal de la municipalidad para guiarlos a encontrar las tumbas. “Más o menos hemos visto la ubicación de la tumba por medio de una foto que hicieron mis sobrinos cuando trajeron el cuerpo. Así ha sido la única manera de medio saber dónde está enterrado, por los árboles y otras tumbas o cruces que estaban en los alrededores”, dijo Maza señalando el lugar donde suponía se encontraba su familiar.

Sin identidad. La mayoría de tumbas de fallecidos por covid no estaban identificadas.

Nelly Mendoza manifestó que debido a que no encontró el lugar donde, en agosto, fue sepultado su familiar por covid 19 decidió presentarse a las oficinas administrativas del cementerio para obtener información. “Como no sabía dónde estaba enterrada mi mamá me fuí para las oficinas del cementerio y ahí me ayudaron. Les di el nombre de mi mamá y la fecha en que fue enterrada y me han ayudado a localizar la tumba”, dijo la mujer mientras era guiada por dos trabajadores municipales

Hasta ayer, en ese cementerio municipal se han sepultado más de 300 personas bajo protocolos de covid-19, de ellos solamente han sido confirmados 45 defunciones por la enfermedad.