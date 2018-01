Odisea para una mujer que no puede leer ni escribir y debe conformar JRV en La Unión

Ana Esperanza Velásquez de García recibió un citatorio en la puerta de su casa en el cantón Amapalita, de La Unión, en el cual el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le notifica que ha sido seleccionada para integrar Junta Receptora de Votos (JRV) en la ciudad unionense, y está obligada a compadecer, porque de lo contrario se hace acreedora de una multa.

Ella dedicó casi un día en recorrer diferentes oficinas, buscando quien le explicara cómo hacer para formar parte del proceso, pues afirma que en su caso tiene una deficiencia, porque no sabe leer ni escribir y asegura desconocer cuál va ser su trabajo el día de las elecciones municipales y legislativas, del próximo 4 de marzo.

El primer lugar donde preguntó fue en la Alcaldía unionense; de allí la remitieron a la Junta Electoral Departamental (JED) en donde para trasladarse tuvo que pagar un taxi que le cobro $2. Al llegar al JED le informaron que debía buscar al presidente de la Junta Electoral Municipal (JEM) de La Unión, para que le reportaran su caso al TSE y debió regresar a seguir la búsqueda.

Citatorio enviado por el TSE. (Foto: Juan Carlos Díaz/LPG)

"Yo no sé leer ni escribir y no sé para qué me llaman, y yo quisiera que me borren porque ni sé que es lo que voy hacer. Es bien absurdo eso que han hecho ahora, porque, así como yo, puede ser que se encuentren personas que ni pueden moverse ¿y cómo van ir ese día?", señala la mujer.

Pero el caso de Velásquez no es el único, según los miembros de la JED en La Unión, pues a dicha oficina han llegado más personas expresando diferentes motivos por los cuales no pueden conformar JRV; algunos ciudadanos porque están fuera del país, otros debido a que son miembros de instituciones de seguridad, entre otros.

"Es urgente que todas aquellas personas que hayan salido sorteadas y que no reúnan los requisitos que la ley establece se presenten a las JEM para que estas informen a la secretaría del TSE y esta institución será la que tome medidas", dijo Marcos Vanegas, presidente de la JED de La Unión.

En La Unión ya iniciaron las capacitaciones para las personas seleccionadas para conformar JRV y se desarrollan todos los fines de semana en el Complejo Educativo "José Pantoja Hijo", y se espera que concluyan el próximo 18 de febrero, según la programación.

Foto: Juan Carlos Díaz/LPG