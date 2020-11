Odry Granera, dos veces reina del carnaval migueleño

Odry Elizabeth Granera Ayala de 24 años, es la primera reina del Carnaval Internacional de San Miguel que portará la corona por dos años consecutivos, luego de la decisión de la municipalidad de suspender la celebración de la festividad de este año, debido a la pandemia del covid-19.

El carnaval migueleño solamente se ha suspendido dos veces en su historia, la anterior en 1989, durante el pasado conflicto armado por la inseguridad que se vivía en el país, aunque en esa ocasión sí se realizó la coronación de la soberana de ese año.

El carnaval migueleño es una de las celebraciones más importanteque se realizan a nivel nacional.

Odry Granera, Reina de San Miguel

De manera personal, Odry aseguró que la suspensión del carnaval le servirá para finalizar algunos proyectos de ayuda que había iniciado con la municipalidad durante su reinado y que en su mayoría se paralizaron por la cuarentena.

"Me siento muy motivada, es una segunda oportunidad para poner en marcha los proyectos que no se llevaron a cabo en el reinado; me siento feliz de poder marcar historia en San Miguel por dos años", expresó.

Durante la cuarentena, la reina migueleña realizó la entrega de alimentos en coordinación con la alcaldía de San Miguel y de personas residentes en el exterior.

Soberana. Odry Granera es la única migueleña que ha sido reina por dos años consecutivos

"La suspensión del carnaval de San Miguel sin duda ha generado un gran impacto entre los migueleños que año con años disfrutaban de los diferentes eventos que se desarrollan durante el mes de noviembre, sin embargo, este no es tiempo para pensar en fiestas, y fue una buena decisión el haberlo cancelado", consideró la joven soberana migueleña.

Añadió, "Nosotros amamos nuestras tradiciones, todos gozamos de las fiestas, pero no es el tiempo, se debe guardar respeto y luto por aquellas personas que fallecieron a causa del virus y también por aquellos que traabajan en primera línea", manifestó.

dry fue electa el 23 de noviembre del ano pasado como reina de la edición XLI del Carnaval Internacional dee San Miguel. En esa ocasión ella era la representante del Barrio Concepción, y destacó por su belleza y simpatía desde el inicio.