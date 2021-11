Oenegés: Gobierno ya tiene tres vías para fiscalizarnos

Un colectivo de organizaciones de la sociedad civil afirmó ayer que el Gobierno ya tiene tres herramientas para fiscalizar sus operaciones, por lo que rechazaron la Ley de Agentes Extranjeros, una iniciativa del Ejecutivo que está en el tintero de la Asamblea Legislativa, dominada por los diputados de Nayib Bukele.

Con esta ley, además de imponer un impuesto del 40 % a todas las transacciones financieras que realicen fundaciones y oenegés, el Gobierno crearía un registro de estas entidades y podrá investigar su financiamiento. El argumento del Ejecutivo es que la normativa evitará la "injerencia extranjera" y protegerá la "soberanía" nacional.

Las oenegés aseguraron que ya cumplen con mecanismos de rendición de cuentas sobre sus ingresos y operaciones, por lo que, a su juicio, la intención real de la ley es "preparar el terreno legal para el bloqueo financiero y la criminalización de organizaciones sociales y medios periodísticos críticos a las medidas autoritarias y neoliberales que implementa el Gobierno".

Alberto Blanco, miembro de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, explicó que las organizaciones están regidads por la Ley de Lavado de Dinero y Activos. "En cualquier banco que se quiera abrir una cuenta para fondos de cooperación internacional, se tiene que presentar el convenio, el presupuesto, el proyecto, para crear la cuenta", explicó.

Además, Gobernación las sigue de cerca y revisa que su estatus legal esté en regla, mientras que el Ministerio de Trabajo se encarga de inspeccionar el cumplimiento de los contratos. "Y, por supuesto, el Banco Central de Reserva (BCR), que recibe información trimestral de las donaciones", agregó Blanco.

Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, calificó a la ley como una "extorsión" y criticó que el Gobierno utilice el argumento de la transparencia para justificar la normativa. El 9 de noviembre, cuando Gobernación entregó el anteproyecto a la Asamblea, Bukele dijo en su cuenta de Twitter que la ley "obligará a que haya transparencia en la contratación de agentes extranjeros (...). Están a favor de la transparencia. ¿O no?".

"¿Cómo es posible que nos exijan a nosotros ser transparentes con lo que recibimos, que no le cuesta al Estado salvadoreño, y lo que sí le cuesta al Estado no lo podamos fiscalizar, no lo podemos transparentar en las distintas instancias de Gobierno? Eso no suena lógico", dijo López.

La administración Bukele ha acumulado un historial de medidas para evitar la rendición de cuentas, socavando la independencia de contrapesos como la Sala de lo Constitucional, la Fiscalía General de la República y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Proyectos en riesgo

Las organizaciones también advirtieron que la ley pone en riesgo al menos 598 proyectos ejecutados con cooperación internacional en el área de salud, educación, asistencia alimentaria, ayuda humanitaria y protección del medioambiente.

De acuerdo con información del Movimiento de ONGS para el Desarrollo Solidario de El Salvador (MODES), en 2019 se realizaron 496 proyectos de desarrollo con financiamiento internacional. Blanco destacó que estas iniciativas apoyan a las zonas más vulnerables del país.

Según los datos del Banco Mundial, la ayuda oficial neta que recibió El Salvador en 2019 fue de $305.6 millones, un monto que incluye la cooperación que captó el Gobierno y la que llegó a través de las organizaciones de la sociedad civil.

"La cooperación internacional no viene a hacer lo que ellos quieren, sino que tiene que haber algo que le llaman armonización, es decir, los intereses de cooperación, las necesidades locales y las prioridades del gobierno central", explicó Blanco sobre la gestión de proyectos.

El miércoles, la embajada de Alemania anunció la suspensión de su iniciativa Proyectos Solidarios, debido al posible impacto de la ley.