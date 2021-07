Oficialismo anula propuesta ciudadana de ley de agua

En la primera sesión de la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa que estudiará la ley de aguas, los diputados de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, junto con sus aliados, acordaron sacar de la discusión la propuesta de las organizaciones de la sociedad civil, que por más de 15 años han presionado por regular el uso del recurso hídrico.

Los diputados de Nuevas Ideas Sandra Martínez, Cristian Guevara, Mauricio Ortiz, Norma Lobo, Raúl Castillo, Saúl Mancía y Walter Coto; acompañados de Marta Pineda, de GANA, y del pecenista Reynaldo López Cardoza, acordaron tomar como base la propuesta del Gobierno, enviada a la Asamblea el 18 de junio.

La diputada efemelenista Dina Argueta fue la única que votó en contra, por considerar que la decisión es excluyente ya que “existen otras propuestas en esta Asamblea”.

Desde un inicio, la agenda de la comisión solo contempló como expediente en estudio a la propuesta del Gobierno. La diputada Argueta consultó si se iba a considerar la propuesta de la sociedad civil.

Christian Guevara intervino y sugirió votar por mantener una sola propuesta o tomar las dos, bajo el argumento que la comisión debe apresurarse porque tiene “el mandato” de aprobar la ley en 90 días, en alusión a un tuit en el que Bukele dejó plasmada esa exigencia. “He enviado el proyecto de Ley de Recursos Hídricos a la Asamblea, para su discusión, modificación y aprobación. He solicitado al Órgano Legislativo aprobarla en 90 días. Tendrán mi firma (sanción), aún si es modificada, siempre y cuando se respete el espíritu de la misma”, escribió el presidente el 18 de junio.

“El mandato nos obliga a que tenemos que tener resolución en menos de... bueno, ochenta y tantos días, verdad; se nos daban solo 90 días”, dijo Guevara, y agregó que, si no se tomaba en cuenta la propuesta de las organizaciones, se podía “llamar a esta comisión a estas personas e igual consultarles para que sus propuestas también sean incluidas, o por lo menos escuchadas”.

Finalmente, se aprobó solo discutir la propuesta gubernamental. La diputada Martínez dijo que, antes de discutir el articulado de la ley, “vamos a escuchar a toda la población civil, a todos los sectores de este territorio, para que puedan venir a poner a esta mesa sus sugerencias y todo lo que ellos requieran relativo a la ley del agua”.

Las sesiones de la comisión ad hoc para la creación de la ley del agua se realizarán los jueves desde las 9:00 de la mañana, sin hora definida de cierre. Las organizaciones que quieran emitir su opinión, deberán gestionar un espacio con los diputados de la comisión.

Oenegés rechazan decisión

La decisión del oficialismo no sorprende a la sociedad civil organizada que por 15 años ha esperado una ley de aguas con enfoque de derechos humanos. “Lo que queda claro es que ellos buscan justificar la propuesta presentada por el Gobierno”, dijo Amalia López, miembro de la Alianza Contra la Privatización del Agua.

La activista reiteró que es lamentable la decisión de tomar una propuesta que, a su juicio, no es integral y que no cumple con los puntos no negociables para la sociedad civil. Además, consideró que no hay garantías de que sus propuestas sean tomadas en cuenta en el articulado de la ley. “(Llamar) a los sectores académicos, las iglesias históricas, llamarles a discusión cuando la propuesta que ellos han apoyado junto a nosotros no está en el seno de la comisión; entonces, ¿para qué nos van a llamar?”, cuestionó.

Las organizaciones y expertos han calificado la propuesta gubernamental como una ventana a la privatización del recurso hídrico. El artículo 61 de la iniciativa permitiría a un solo concesionario extraer más de 470 millones de litros de agua anuales durante 15 años y con posibilidad para renovarlo.

Pero López afirmó que todos los sectores que trabajan en la protección del agua seguirán exponiendo las razones por las que no están de acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo.

Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), coincidió en que las organizaciones de sociedad civil no tienen ninguna garantía de ser escuchados y generar un cambio en el articulado de la ley. “Vamos a participar de buena fe, esperando que nuestros aportes sean tomados en cuenta”, dijo González y agregó que “que todos los aportes del movimiento ambiental son en favor de la población y en beneficio de los ecosistemas”.

González expresó que, después de tanto tiempo buscando una ley que beneficie principalmente a las personas y garantice la preservación de los ecosistemas, no apoyan una iniciativa privatizadora.

El argumento repetido por la bancada oficialista es que el plazo impuesto por Bukele no permite estudiar otra propuesta. López advirtió que un estudio profundo y tomar en cuenta a todos los sectores requiere de más tiempo.

González, por su parte, señaló que el plazo de Bukele no es vinculante para los diputados porque, en teoría, la Asamblea debe ser un órgano independiente.

Pero el activista de la UNES consideró que, incluso adoptando el plazo de 90 días que impuso Bukele, los diputados pueden estudiar las dos propuestas, si se examinan ambos documentos a la par y con la metodología correcta.