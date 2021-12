Oficialismo aumenta intimidación contra voces críticas en El Salvador

Diferentes defensores de derechos humanos que han sido atacados por el actual Gobierno aseguraron que las actuaciones de la diputada Marcela Pineda, de Nuevas Ideas, en contra de la investigadora y experta en temas de seguridad pública Jeannette Aguilar son para intimidar y callar las voces críticas que señalan las precariedades del oficialismo.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, dijo que el aviso presentado ayer por la diputada Pineda en el Juzgado Sexto de Sentencia es una estrategia del Gobierno Central para mandar un mensaje de intimidación.

"Es una estrategia del Gobierno y Nuevas Ideas para desviar los grandes problemas del país. Estas acciones son para comenzar a atacar las voces disidentes y generar una distracción, pero también es para mandar un mensaje de intimidación hacia las voces críticas, para que no digamos nada en redes", enfatizó.

Él sostiene que no hay base legal para las imputaciones que la diputada hace y que no se configura el delito de difamación en contra de Aguilar.

Para Escobar, la denuncia es una muestra de que están manipulando el tema de violencia contra las mujeres en este caso y que cuentan con todo el aparataje para responder a sus demandas.

"Están manipulando las leyes, porque saben que tienen un Órgano Judicial que les puede responder a su demandas, que tienen el control de la Fiscalía General de la República (FGR). Se están aprovechando de eso", enfatizó.

Ruth Eleonora López, jefa jurídica anticorrupción y justicia de Cristosal, aseguró que lo que pretende la bancada gubernamental es callar las críticas contra el Gobierno con "cortinas de humo". Y que el de Aguilar es un caso claro.

"Lo que se está tratando de hacer es actuar en contra de las voces críticas para desacreditarlas y deslegitimarlas", aseguró. Además, dijo que en los casos de Aguilar, periodistas y defensoras de derechos humanos, la actuación por parte de los funcionarios ha sido por el rol de estas personas de exigir transparencia.

"Yo no tengo la menor duda que el caso contra Jeannette Aguilar es una cortina de humo, porque en definitiva no hay ninguna actuación ilegal de parte de ella y no hay una actuación que pueda encajar delito previsto y sancionado por el Código Penal", aseveró.

NO HAY DELITO

Sobre si existe delito o no por las acusaciones realizadas por la diputada Pineda en contra de la investigadora Jeannette Aguilar, la abogada penalista Marcela Galeas analizó el caso y explicó si en realidad hubo o no una falta a la ley.

Para Galeas en dicha conducta deben cumplirse ciertos elementos objetivos y subjetivos del delito y ninguno percibe en el tuit que escribió Aguilar y por el cuál está siendo acusada.

Sobre el elemento objetivo, dijo que no existe una declaración que menoscabe la dignidad o que atente contra la fama de la funcionaria, ya que Aguilar "solo citó a un exmandatario".

"La frase no es de la autoría de Jeannette, sino que es una cita de un exmandatario (Pepe Mujica). Además, no la nombró a ella (Pineda), sino que citó el tuit de una nota que hablaba de ella. A quien le corresponde verificar la información es a quien la publicó, en este caso sería el portal de noticias", aseguró.

Sobre el dolo, que es el elemento subjetivo, Galeas dijo que en el delito de difamación tendría que "querer dañar la fama de esta persona", pero que en este caso no ocurre. Para la abogada este tema podría ser un distractor de lo que está ocurriendo sobre la falta de declaraciones por parte de los diputados en el tema de las desapariciones y del bitcóin.

Jeannette Aguilar manifestó que esta acusación es una instrumentalización del aparato de justicia bajo una estrategia de manipulación y tergiversación malintencionada para silenciar cualquier cuestionamiento al partido en el poder.

Considera que esto es un show mediático: "Esa burda manipulación del sistema de justicia; es perversa en un país donde hay muchas leyes pero lo que falta es justicia, sobretodo para miles de víctimas y familiares de homicidios, desapariciones y violaciones sexuales cuyos casos nunca avanzaron por falta de investigación de la Fiscalía y la Policía".