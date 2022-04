Oficialismo defiende leyes que evaden LACAP

El ministro de Obras Públicas y diputados de Nuevas Ideas defendieron la intención del gobierno de Nayib Bukele de ejecutar la construcción de obras sin aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

Los proyectos de ley para la construcción del tren del pacífico y el aeropuerto de oriente, que entraron a la Asamblea el pasado martes y fueron recibidos ayer por la comisión de economía, incluyen dicha disposición y, luego que esta fuera cuestionada por legisladores de oposición, el oficialismo respondió en defensa de la misma.

A primera hora, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, aseguró en una entrevista de televisión que quien quiera trabajar con el gobierno tendrá que hacerlo de forma "expedita y transparente". "Lo que se ha determinado es que se van a crear lineamientos para garantizar que se realicen procesos expeditos pero que sean transparentes", apuntó.

Como parte de su defensa, Rodríguez también señaló que con anterioridad se ejecutaron fondos sin pasar por la LACAP. "La Asamblea aprobó que Fomilenio estuviera exenta de la Ley LACAP. ¿Significa que estaba haciendo un proceso que no era transparente?", intentó justificar el ministro, pese a que Fomilenio operaba en su mayoría con fondos de cooperación estadounidense.

Luego, ya en comisión, el presidente de esta, Rodrigo Ayala, también abanderó el tema de casos de corrupción de anteriores gobiernos, responsabilizando de que la LACAP no previno que estos ocurrieran. "Todos los actos de corrupción mediante compras en décadas anteriores desde que existe la LACAP, han sido con la LACAP. Decir que estamos obviando o haciendo de lado, o haciendo ver como algo negativo esto: no lo es", señaló, sin explicar cómo obviar una ley impide que se produzcan los casos de corrupción que e previenen con dicha ley.

"Eso no significa que a ciegas no vamos a revisar algo. Por supuesto que sí, para eso está la comisión. Pero que no se entienda esto como algo negativo porque no lo es, y tratar de proyectarlo como si lo fuera (...) es un poco irresponsable", agregó el presidente de la comisión.

Luego, Ayala también cuestionó a quienes critican la factibilidad o no de los proyectos presentados por el gobierno. "¿Cómo podemos juzgar si el aeropuerto es bueno si ni siquiera ha comenzado, si ni siquiera hemos preguntado?", criticó.

Cuestionamientos

Empero, pese a la defensa oficialista para saltarse la LACAP, legisladores mantuvieron sus cuestionamientos no solo sobre las intenciones del gobierno de saltarse la normativa, sino también sobre los proyectos en cuestión y el hecho que estos, pese a ser supuestos proyectos insignia del gobierno, no hayan tenido ningún avance en casi tres años de gestión.

"No dejan de verse como mecanismos que están obviando otros procesos que ya la ley permite y que, incluso, si se quisieran decretar de urgencia, las mismas leyes ya vigente, en materia de compras, expropiación, ya dan los procedimientos", señaló Anabel Belloso (FMLN).

Luego, el diputado Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo) también se refirió el pasado miércoles a ambos proyectos.

"Podrían hacer cosas, como la ley de centros penitenciarios, que mandata al ministerio de medio ambiente a emitir cualquier permiso que sea necesario para ejecutar la obra. Podría ser que si hay algún impedimento legal, fácilmente podrían revertir la ley", cuestionó.