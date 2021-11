Oficialismo demerita recomendación CIDH sobre desaparecidos

CIDH recomienda crear marco normativo para facilitar búsqueda de desaparecidos. Oficialistas no lo consideran necesario.

Los diputados oficialistas de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) demeritaron la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de crear un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas. La Comisión sugirió definir el delito de desaparición, pues en la legislación del país solo existe el de privación de libertad, así como aprobar leyes que faciliten la búsqueda.

"Por decreto de ley no vamos a encontrar a ningún desaparecido, los vamos a encontrar con el trabajo que se haga a través de las instituciones. Cualquiera puede emitir una opinión, incluso un organismo internacional. No son vinculantes", manifestó el diputado Numan Salgado, de GANA.

Desde la Asamblea Legislativa, tanto Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) han presentado propuestas para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas. Los primeros sugieren la creación de comités de búsqueda en los que se incluyan incluso las alcaldías. Mientras que el FMLN propone la creación de un sistema nacional de búsqueda. GANA, sin embargo, ya adelantó que no apoyará ninguna propuesta porque son "iniciativas políticas".

"No abonan en nada. Hacen un tema político de un tema tan sensible como lo son los desaparecidos. Hemos visto cómo la oposición ha tomado como bandera esta situación. Hay que pensar en los familiares de los desaparecidos y no hacer política con el dolor de la gente", agregó Salgado sobre las propuestas.

Por su parte, los diputados de oposición han cuestionado el silencio de los legisladores oficialistas sobre el tema. "Esperamos que este tema sea tratado como un problema de unidad nacional en donde el esfuerzo de todos los partidos y del Gobierno se active para poder desarticular esta maraña de impunidad que tiene en luto a las familias", expresó el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA.

"Es un tema que debería cobrar agenda en la Asamblea Legislativa. De hecho, la semana pasada hemos tenido menos reuniones de comisiones. La comisión de justicia no se reunió la semana pasada. Aquí no se está hablando del tema", cuestionó la diputada Claudia Ortiz, de VAMOS.