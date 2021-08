Oficialismo se niega a aclarar negociación con pandillas

La investigación publicada por el periódico digital El Faro en la que se revela que el gobierno de Nayib Bukele negoció con tres pandillas la reducción de homicidios e intentó esconder la evidencia fue retomada por el oficialismo, ayer. Sin embargo, lo hicieron para atacar al medio más que para aclarar lo publicado en la investigación.

Fue así desde la cabeza de los órganos ejecutivo y legislativo, en los que tanto Nayib Bukele como Ernesto Castro se negaron a hablar sobre el contenido del texto y optaron desestimarlo y decir que no les era creíble.

"Quieren que contestemos el mismo refrito, que ya contestamos y que ya publicaron cinco veces", tuiteó Bukele.

"Lo peor es que lo intercalan, primero que les violamos los derechos humanos, luego que les damos beneficios, luego que les violamos los derechos humanos y así, probando a ver qué les pega", agregó Bukele, quien agregó en otro tuit que no hay pruebas de nada, pese a las fotos compartidas en el texto, en el que se ve a Osiris Luna, director de Centros Penales y señalado en la Lista Engel, acompañar a encapuchados adentro de las cárceles.

Luego, Castro (Nuevas Ideas) mencionó que no había leído la investigación, pese a lo cual quiso opinar de ella. "Los Gobiernos pasados han hecho pactos con las pandillas, treguas y todo el pueblo salvadoreño ha sido testigo de eso. Estamos seguros de lo que han hecho y ahora (al Gobierno) quieren pegarle eso. Yo no leí el reportaje, me dijeron que sacaron unas fotos", cuestionó.

Además, el presidente de la Asamblea cometió un desliz al cuestionar cómo El Faro obtuvo la información si esta se encontraba en la Fiscalía General de la República (FGR).

"O sea que ellos (periodistas) tienen adentro de la Fiscalía y pueden sacar las cosas de una investigación tan seria como esa. O sea que hay que preguntarle a ellos (...) Eso no sé en qué podría rayar", dijo.

Sumado a lo anterior, Castro indicó que si hay pruebas de que el gobierno ha negociado con pandillas, que se presenten en la FGR. Esto, pese a que, según El Faro, es el mismo fiscal impuesto, Rodolfo Delgado el que desmanteló la unidad que llevaba a cabo dicha investigación.

Oposición

Luego, en la oposición se consideró que la publicación de El Faro obliga al gobierno a ser sincero con la población, además de abrir el cuestionamiento de la verdadera efectividad del Plan Control Territorial o que es una prueba para el fiscal impuesto si de verdad quiere mostrar independencia y que no está sometido a Bukele.

"Este es el momento en que la fiscalía debe de dar seguimiento a la investigación que dejó Raúl Melara, sobre todo porque deja en entredicho la efectividad del Plan Control Territorial, al cual se le han destinado $572 millones", apuntó René Portillo Cuadra (ARENA).

En ese mismo sentido se pronunció Dina Argueta (FMLN), que señaló que debe investigarse si hubo entrega de fondos a los pandilleros por parte del GOES.

Luego, Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo) apuntó: "lo que revela la investigación es lo que se ha sospechado por un tiempo, que hay una negociación entre las pandillas y el gobierno". "Revela las motivaciones al imponer a un fiscal general, ya que cita una investigación en curso en la FGR liderada por Raúl Melara", agregó.