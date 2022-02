Oficialismo sin pronunciarse por víctimas en Nuevo Cuscatlán

Tres días después que el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, asegurara que 26 cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina en la finca Suiza, de Nuevo Cuscatlán, los rostros más reconocidos de los órganos Legislativo y Ejecutivo siguen sin hacer referencia al tema.

Mensajes alrededor de los fondos que la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) recibió para la ejecución de proyectos educativos, así como el constante cambio de fotos de perfil y los hallazgos a auditorías a periodos legislativos anteriores han sido la constante en las redes sociales del jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara; el presidente de la república, Nayib Bukele, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, respectivamente.

Sobre el total de cuerpos en la fosa de Nuevo Cuscatlán, misma en la que fueron encontrados los restos de los hermanos Guerrero Toledo y la futbolista Jimena Ramírez, ningún tuit, ni ninguna palabra.

“No hemos visto pronunciamiento claro por parte de la Presidencia de la República y las autoridades de seguridad, todo el dinero que solicitaron para el PCT, todo se les dio desde la Asamblea”.



René Portillo C., diputado por ARENA.

Así como Guevara, diversos diputados han intentado llevar el discurso público hacia las críticas contra la UCA, sobre la cual, incluso ayer el legislador Romeo Auerbach, dijo que analiza el interponer demanda ante la Fiscalía General de la República por recibir fondos estatales.

Por su parte, Bukele, además de realizar dos cambios de foto de perfil en su cuenta de Twitter en los últimos tres días también ha lanzado mensajes sobre el tema bitcóin, además de un saludo al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoga, y un clip de video de un vuelo en avión. Nada sobre la fosa.

Luego, Castro, desde el 5 de febrero no ha variado su discurso público, el cual versa sobre " los hallazgos iniciales de la auditoría financiera que estamos realizando a pasadas legislaturas".

El silencio gubernamental, así como legislativo, ha sido criticado por diputados de oposición, que consideran que las desapariciones, así como los hallazgos de fosas clandestinas son evidencias de que la seguridad en el país sigue siendo uno de los principales problemas a resolver.

"No hemos visto un pronunciamiento claro por parte de la Presidencia de la República y de las autoridades de seguridad, todo el dinero que solicitaron para el Plan Control Territorial, todo se les dio desde la Asamblea Legislativa, este no es un problema de falta de dinero, lo que nos preocupa es que no haya una política, un proyecto claro de cómo van a atender a las víctimas o de cómo van a contrarrestar esta serie de situaciones", cuestionó el diputado por ARENA, René Portillo Cuadra.

“¿Hasta cuándo el Estado va a asumir su responsabilidad y hasta cuándo los funcionarios públicos van a asumir la responsabilidad de garantizar seguridad a la gente?”.



Claudia Ortiz, diputada por Vamos.

Similar cuestionamiento realizó Claudia Ortiz, diputada por Vamos, quien dijo que aunque el problema "no es nuevo" el Gobierno actual es quien tiene los recursos a disposición para actuar.

"Señor (Bukele) tiene todos los recursos del Estado en su poder, haga algo, la gente se está muriendo, a la gente la están matando, a la gente la están desapareciendo y no es posible que esté jugando a cambiarse la cara en las redes sociales, mientras el pueblo sufre estos vejámenes, es momento de hacer algo", mencionó Ortiz.

También Anabel Belloso, del FMLN, criticó el silencio estatal y lo consideró como un "ocultamiento de información", lo cual, dijo es un irrespeto a las víctimas y sus familiares.