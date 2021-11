Oficialismo vota en contra de recibir a asociaciones representantes de víctimas del conflicto armado para ley de justicia transicional

Pese a haber una propuesta de ley de justicia transicional presentada por organizaciones de la sociedad civil a la espera de ser abordada y discutida, Nuevas Ideas decidió obviar dicha iniciativa para continuar en la elaboración de su propio proyecto. Para tal fin, la comisión de justicia y derechos humanos acordó hoy recibir a funcionarios del gobierno de Nayib Bukele antes que a organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las víctimas.

La comisión acordó recibir la próxima semana al director de la Dirección General de Estadística y Censos de El Salvador (DIGESTYC), Juan Carlos Salmán; y a la procuradora general de la república, Miriam Aldana; para conocer, según Nuevas Ideas, los registros que la Dirección pueda tener sobre víctimas del conflicto armado, y el trabajo que la PGR ha hecho para acompañar a las víctimas.

Asimismo, el oficialismo votó en contra de recibir a organizaciones que representan y ayudan a víctimas de la guerra. Así, la diputada Claudia Ortiz (Vamos) propuso recibir a Asociación Pro-Búsqueda, al comité de madres y parientes de prisioneros, desaparecidos y mártires políticos de El Salvador y al comité de presos políticos. Sin embargo, los legisladores cian y Romeo Auerbach (GANA) no votaron a favor de dicha petición.

Rebeca Santos (NI), presidenta de la comisión, aprovechó la negativa a la moción para atacar a las organizaciones que trabajan para las víctimas: “Que bien que han hecho un trabajo durante 30 años para representar a las víctimas, y que mal para las víctimas que durante 30 años no les resolvieron. Me imagino que muchas, no todas, de estas durante 30 años han vivido de eso, de hacer lobby internacional y de ese financiamiento”, apuntó Santos.