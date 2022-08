Oficina de Tutela del Arzobispado recibe denuncias por régimen de excepción

Monseñor José Luis Escobar Alas, Arzobispo de San Salvador, dijo que en el marco del régimen de excepción en el país, la Oficina de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado está recibiendo y está acompañando denuncias de capturas presuntamente arbitrarias.

Bajo el nombre de Socorro Jurídico, la entidad fue creada en 1977 por monseñor Óscar Arnulfo Romero para dar auxilio jurídico a los más pobres en el contexto de represión previo a la guerra civil salvadoreña. En 1982 se le cambió el nombre y se convirtió en la instancia que lideró la búsqueda de justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos en la guerra, siendo el acompañamiento a las víctimas de la masacre de El Mozote uno de sus casos insignia.

Ese trabajo particular de la oficina fue clausurado por Escobar Alas en el año 2013, argumentando que el organismo ya no "tenía razón de ser" porque la Iglesia había considerado que ya no existían las necesidades de asistencia originadas en la guerra.

En 2014, el Arzobispado la rebautizó con su actual nombre y, ocho años más tarde, está atendiendo casos en un contexto en el que el gobierno celebra cerca de 50 mil capturas de supuestos pandilleros, mientras organismos denuncian violaciones a derechos humanos y la muerte, en prisión, bajo custodia del Estado, de al menos 65 detenidos. Escobar Alas señala que la Iglesia está acompañando a todas las personas para que "esto se resuelva de la mejor manera y, sobre todo, que haya paz".

"Yo me pongo a pensar, de frente a Dios: esta situación no la quiere Dios, la muerte de nadie, la injusticia para nadie, y menos para los pobres, porque los pobres son los preferidos de Dios. Debemos respetar su dignidad, integridad, su derechos", añadió.

El Arzobispo también respaldó a monseñor Oswaldo Escobar Aguilar, quien el pasado 25 de julio se reunió y escuchó a los habitantes del cantón Guarjila, Chalatenango. Allá, la comunidad denuncia las capturas arbitrarias de al menos 21 jóvenes, la mayoría agricultores y albañiles.

"Eso es lo que hacemos en todas partes: en todo el país, la Iglesia está siempre escuchando y acompañando. Tenemos organismos para eso en muchas parroquias, en el Arzobispado tenemos el organismo de Tutela Derechos Humanos, donde escuchamos y orientamos en la medida de lo posible. Es esa una de nuestras funciones", dijo Alas.

El arzobispo no precisó el número de casos de denuncias que han recibido y a las que han dado acompañamiento hasta el momento. Al ser consultado, dijo no poseer los datos a la mano.