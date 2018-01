Ofrecen $5 mil de recompensa para encontrar al policía del GRP

Recompensa. Eso es lo que ofrece la Policía Nacional Civil (PNC) para encontrar a Juan Josué Castillo Arévalo, un exelemento del Grupo de Reacción Policial (GRP) que se encuentra prófugo luego de haber lesionado de bala a la agente Karla Ayala Palacios tras una fiesta que realizó el 28 de diciembre dicha unidad policial.

El director de la PNC, Howard Cotto, aseguró ayer que son $5 mil los que darán a quien ayude a encontrar al agente Castillo Arévalo. “Quiero informarles que la Policía Nacional Civil ofrece una recompensa de $5 mil para quien proporcione información que de forma fehaciente nos lleve a la captura de este sujeto”, expresó Cotto.

El funcionario dio más detalles sobre el procedimiento para localizar a quien ha calificado como “el más buscado por la PNC”, y aseguró que han conocido que el exelemento del GRP está siendo ayudado por otras personas a esconderse.

“Quiero decir que hemos tenido ya una información, que por razones de seguridad no daremos detalles, pero sí quiero ser enfático en decir que este individuo está prófugo y no está huyendo solo, tiene la colaboración de personas que lo están encubriendo y apoyándolo para movilizarse. Quiero decir que conocemos información de personas que le pudieran estar apoyando”, agregó Cotto.

En ese sentido, el director de la PNC advirtió que si bien es cierto están ofreciendo una recompensa económica, también procesarán a todos los que sabiendo dónde está el agente Castillo Arévalo no informen.

“El mensaje claro es el siguiente: si alguna persona tiene información del paradero de este individuo, nos la proporciona, nos ayuda, puede tener incluso alguna recompensa, pero si nosotros llegamos a capturar a este individuo, sin que alguien, conociendo su paradero, no nos colabore, va a ser procesado también por el delito de encubrimiento”, dijo Cotto.

El funcionario agregó que no tienen información que quien esté ayudando a movilizarse a Castillo Arévalo sean miembros de la PNC.

Cotto dijo que ya tienen identificadas las zonas donde se podría estar escondiendo el agente del GRP. “Repetimos y somos enfáticos que si llegamos a detenerlo sin la colaboración (de los que saben su paradero), los vamos a tomar como encubridores y como colaboradores de él de los hechos que ha cometido”, reiteró.

Ayer, al director de la PNC se le consultó si la agente Ayala Palacios sufría acoso sexual de parte del agente Castillo Arévalo.

El funcionario se limitó a decir que en este momento lo importante es encontrar a la agente. Agregó que por respeto a la misma agente policial y a su familia no podía confirmar esa situación: “Nosotros no podemos ponernos a especular sobre situaciones de ese tipo hasta que no estén debidamente confirmadas, porque antes que nada hay que pensar en la víctima”.

Cotto agregó que como PNC no pueden confirmar que la agente Ayala Palacios esté muerta.

Los delitos

De acuerdo con el director de la PNC, los delitos de que se acusan, hasta el momento, a los policías detenidos son por encubrimiento e incumplimiento del deber de auxilio. El Código Penal establece por el delito de incumplimiento del deber de auxilio pena de dos años de cárcel para quien sea encontrado culpable.

Ayer, en horas de la tarde se suspendió la presentación que la Unidad Especializada Antihomicidios haría en contra de siete agentes del GRP involucrados en diferentes hechos que se dieron tras la fiesta en la sede del GRP.

El requerimiento sería presentado en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.