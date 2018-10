Ojalá que no olvidemos

Simeón Reyes / Director de Radio Paz y comunicaciones de arzobispado

¡Monseñor Romero ha sido canonizado! Será invocado como Santo en toda la Iglesia a partir de esta fecha. Desde muy temprano, cuando aún estaba de madrugada, los salvadoreños presentes en Roma se dieron cita en la Plaza de San Pedro. No importaba el frío de la mañana o el fuerte sol a medida que avanzaba el día. Lo importante era que esa mañana el papa Francisco iba a canonizar a monseñor Óscar Arnulfo Romero junto a seis santos más en una solemne ceremonia.

Por primera vez acudían tantos salvadoreños a la Plaza de San Pedro. No era un espectáculo deportivo ni un acto cultural, era un acto religioso. En los días anteriores fue en aumento la presencia de los colores que representan a El Salvador. Los que decidieron ir a Roma era porque querían vivir muy de cerca algo que anhelaban en lo más profundo del corazón. No sabemos cuántos esfuerzos y sacrificios hicieron. Pero de seguro no tenían el dinero solamente de agarrar. En cambio, sí había mucha voluntad, cariño, estima, admiración y se reconocían en sus palabras. Eran jóvenes, adultos e incluso de la tercera edad. Podríamos decir, con las palabras del papa Francisco, que el santo pueblo fiel de Dios "olfateó bien donde había santidad".

Por primera vez colgaba de la fachada de la Basílica de San Pedro un lienzo que llevaba la imagen de un salvadoreño. Es el reconocimiento de la Iglesia a la vida de un hombre del siglo XX de nuestro país salvadoreño. El recién pasado siglo vivió adelantos y retrocesos, el mundo fue escenario de avances tecnológicos y momentos oscuros en cuanto al reconocimiento de la dignidad de toda persona humana. A nivel eclesial, la Iglesia estuvo marcada por el Concilio Vaticano II, donde se invitaba a la Iglesia a renovarse desde Cristo, quien nos revela el auténtico rostro de Dios y el verdadero rostro del hombre. No se trataba de vivir apartados del diario vivir, sino que "los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo", así comenzaba el documento que profundizaba la naturaleza de la Iglesia. De manera que no se trata de apartar la mirada ni de los pobres ni de los que sufren.

El Obispo Mártir fue admirado en todo el mundo a medida que se conocía a profundidad las circunstancias en que le tocó desarrollar su ministerio episcopal. En El Salvador no siempre se le percibió en su verdadera dimensión porque se antepuso una cortina de falsedad –de mentiras y calumnias– que ocultaron la grandeza de su corazón de pastor. Pero poco a poco fue emergiendo su verdadero lugar, su auténtica motivación, la fuente de su entrega y la razón de su predicación. A todo esto contribuyó el proceso de canonización. Un estudio detallado de su vida y de su enseñanza. En todo se comprobó que caía por tierras las malintencionadas acusaciones hechas en su contra y apareció el testimonio de un pastor insigne.

"El mensaje de san Óscar Romero va dirigido a todos sin excepción, grandes y chicos, para todos. La fuerza de la fe es la fuerza del Pueblo de Dios. Él, Óscar Romero, repetía con fuerza que cada católico ha de ser un mártir, porque mártir quiere decir testigo, es decir, testigo del mensaje de Dios a los hombres", así lo dijo el papa Francisco. Ojalá no lo olvidemos.