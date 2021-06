Oleaje afecta a pescadores en el oriente

Pobladores, restauranteros y principalmente los pescadores de la playa Las Tunas, ubicada en el municipio de Conchagua, en el departamento de La Unión, han sido afectados por el incremento del oleaje que ha ocurrido en los últimos días.

Aseguran que en época lluviosa la marea alta dura aproximadamente seis horas en horas diurnas, por lo que afecta las actividades de pesca y el turismo que es común en la zona.

"Yo me dedico a sacar almejas todos los días, pero casi no hemos estado sacando el producto porque todo se llena de agua y así no podemos llegar a la zona donde los sacamos", explicó Teresa Martínez, una de las pescadoras de la playa Las Tunas.

Los propietarios de los restaurantes dijeron que son afectados porque los ranchos, donde funcionan sus negocios, se les inundan.

"Aquí solo se puede atender al cliente en la segunda planta, pero se le explica al cliente que se debe tener precaución si va a estar en la zona por que las corrientes son fuertes", mencionó Samuel Telles, uno de los restauranteros de la zona.

Mientras que los lugareños mencionaron que las altas mareas son comunes cada año.

"Yo tengo como 30 años de vivir aquí y es algo que se ha dado todos los años, lo que afecta es que como no viene turismo, nosotros nos quedamos sin trabajar", explicó Yoselin Alcon, lugareña y dueña de un rancho en la playa.

Otros de los afectados con el oleaje son las personas que se dedican a la extracción de ostras, puesto que por la situación deben paralizar sus labores.

"Cuando el mar está así de violento se paralizan las actividades pesca porque el mar esconde los peces y todos sus productos", puntualizó Jackson Arias, ostrero.