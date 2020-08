Oliva: "La apertura se hace sin ningún tipo de regulación"

El rector de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), Andreu Oliva, criticó que la reapertura de la economía, e lpasado 24 de agosto, se haya hecho "sin ningún tipo de control" de parte del Gobierno debido al veto del Decreto Legislativo 661.

Dicho decreto fue considerado como constitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el pasado 19 de agosto por lo que el Ejecutivo tiene hasta el lunes 31 de agosto para sancionarlo y luego 15 días hábiles para publicarlo en el Diario Oficial.

La Sala ordenó a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo a consensuar nuevas fechas para una reapertura gradual , sin embargo ambos órganos de Estado no acordaron, aún, una nueva calendarización de fases.

"La reapertura se hace no de una manera gradual y ordenada, sino que se hace de golpe, sin ningún tipo de regulación, y eso creo que eso es malo para la población porque se hace sin ningún tipo de control y sin lo que todos los especialistas recomiendan, que es que se vaya haciendo de manera gradual implementando protocolos de bioseguridad para garantizar que las personas no se van a contagiar", mencionó Oliva en una entrevista de radio.

A criterio del rector de la UCA el punto medular del conflicto fue la inclusión del transporte colectivo en la reapertura y ante lo cual no hubo acuerdo entre las partes.

El jesuita también dijo uno de los principales obstáculos en el actual contexto político y social del país es que el Gobierno no ha querido dialogar con otros sectores.

"El Gobierno considera que sabe qué hay que hacer y que lo puede hacer por su propia cuenta, que no necesita a los demás sectores de la sociedad y que no necesita dialogar. Cuando uno se cree todo poderoso y que puede resolver los problemas sin contar con los demás no busca el diálogo".

Además mencionó que desde el Ejecutivo se ha realizado "un malgaste" de fondos públicos en la pandemia al realizar compras "innecesarias" o "a sobreprecio".