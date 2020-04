Olivo preocupado por uso de fondos para elecciones

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo Granadino, reiteró ayer que las elecciones de alcaldes y diputados se mantienen para el 28 de febrero de 2021; sin embargo, aseguró que le preocupa que el gobierno use el presupuesto de los comicios para la emergencia nacional por el coronavirus.

"Me preocupa un poco, y he manifestado esta preocupación también en el colegiado del Tribunal, que Hacienda pueda querer destinar o ya lo esté destinando este dinero para la emergencia del coronavirus, que sería una cuestión si quiere lógica, pero yo creo que si hay fondos que no debe tocar son los fondos para la democracia", dijo en la entrevista de Canal 12.

Olivo también minimizó la emergencia y calificó la pandemia como "mental".

Incluso, criticó que si la gente arriesgó su salud y la vida para salir a cobrar un bono de $300 "con mucha mayor razón lo tendríamos que hacer por ir a ejercer el sufragio", pues eso ha garantizado, después de los Acuerdos de Paz, una vida democrática y la creación de las instituciones que tenemos.

El funcionario dijo que si bien pueden cambiar plazos del calendario electoral establecidos con base al Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos, hay disposiciones constitucionales que pasan por la aprobación de los diputados en dos legislaturas, por ejemplo el periodo de toma de posesión de la Asamblea Legislativa.

Por su parte, el también magistrado del TSE, Noel Orellana, aseguró en una entrevista radiofónica que en el seno del organismo colegiado ha comenzado a discutirse la posibilidad de cambiar de fechas de las elecciones por la emergencia.