Olocuilta resiste entre restricciones

"Olocuilta es la cuna de las pupusas de arroz", dice, con orgullo, Santiago Velásquez. Él forma parte del Comité Organizador de la Alcaldía Municipal de Olocuilta, quienes están a cargo del característico Festival de la Pupusa.

El 14 de noviembre marcó el 17° Festival de la Pupusa en las calles y pupuserías de Olocuilta. Este festival se organiza en el marco del Día Nacional de las Pupusas, el cual, por Decreto Legislativo, se celebra el segundo domingo de noviembre de cada año.

Así, las tarimas se tomaron las calles de Olocuilta el fin de semana. Parlantes gigantescos reproducen éxitos populares en el imaginario colectivo salvadoreño. Aquí ya no llevan la cuenta de las veces en que "Me gustan las pupusas" suena en algunas de las tarimas que esperan recibir a artistas nacionales. Y, hacia donde se vea, hay toldos con ventas de comida, productos artesanales y murales de festivales anteriores. Las pupuserías están abiertas, dice Velásquez, desde las 6 de la mañana. En Olocuilta no hay distinción de tiempos de comida: son las 12 del mediodía y una familia extensa espera una orden frente a una plancha.

Este año, dice Santiago Velásquez, el Festival inició desde el sábado 13 de noviembre. Ahí, encima de las tarimas y debajo de los canopies, hubo música, orquestas, concursos para saber quién es la pupusera más rápida o quién come más pupusas.

Velásquez eligió un escenario específico para hablar con la prensa. Detrás de él, se encontraba un comal gigante. El mismo que, año con año, se ha utilizado para la preparación de la pupusa más grande de El Salvador. Este comal lleva dos años bajo una lona con la foto de la pupusa que hizo que el comité del Guinness World Records se fijara en el municipio: 4.25 metros de diámetro y 150 libras de masa consiguieron que Olocuilta ostente el récord Guinness por la pupusa más grande del mundo.

2021 es, explica Velásquez, el segundo año consecutivo en que el municipio no organiza la elaboración de la pupusa más grande. Esto causó, señala, una disminución en la afluencia de visitantes. Aunque no todo está perdido para Olocuilta, dice con esperanza de que los juegos que prometen $150 a quien supere una cantidad específica de pupusas ingeridas atraigan a más visitantes. Esperanza de que los cuatro pupusódromos del municipio se llenen, "aunque sea más tarde", como dice bajo el sol de mediodía. Y es que Olocuilta y su festival anual resiste. A ellos, la pandemia por covid-19 les quitó uno de los principales atractivos. A ellos, las restricciones por la pandemia los dejó sin elaborar la pupusa más grande de El Salvador.

Entre recuerdo y restricción

"La pupusa más grande del mundo puede alimentar a 3,000 personas", dice Carlos Navarro, presidente de la Asociación de Pupusódromos ‘El Manguito’, uno de los cuatro que se distribuyen por el municipio. "Pero la asistencia al evento bien puede reunir hasta a unas 17,000 personas", explica.

Navarro habla desde la Pupusería Barbarita #2, de su propiedad. Ahí, en una pared verde limón, hay dos documentos enmarcados. El más grande tiene el escudo de El Salvador y desglosa una serie de puntos que avalan la concesión del permiso sanitario que permite que el establecimiento funcione. Al lado, en un marco más pequeño y sencillo, hay un certificado escrito en inglés. Este documento hace constar que el 8 de noviembre de 2015, Carlos Navarro participó en la elaboración de la pupusa más grande del mundo. Es un certificado oficial de Guinness World Records.

Certificados así cuelgan de las paredes de varias pupuserías de la zona. Año con año, explica Navarro, el comal gigante que ahora descansa como monumento a la entrada del municipio reúne a más de 30 personas a su alrededor para intentar superar la marca que, en 2015, imprimió el nombre de Olocuilta, El Salvador, en el libro de records Guinness de ese año.

El comal es, entonces, símbolo de organización y de reunión para los habitantes de Olocuilta. Y es por esto, porque representa reunión, que han tenido que ocultarlo bajo una lona que muestra estos días anteriores de festivales.

En Olocuilta llevan dos años consecutivos sin reunirse alrededor del comal. La pandemia por covid-19 hizo que organizadores y asistentes probaran suerte para saber si era posible romper la marca que los llevó hasta el célebre récord que ostentan. Ahí, del récord, solo quedan banners, murales y las copias de los certificados en las paredes de los propietarios de pupuserías.

"La verdad es que sí, bastantes personas han dejado de venir en estos dos años", reconoce Carlos Navarro. La plancha de su establecimiento está encendida desde tempranas horas pero, al momento en el que habla, una sola familia espera una orden. "También, acuérdese, que esto suele llenarse más tarde", dice.

"La gente ha dejado de venir también por estos últimos cinco días que, bueno, han sido algo feos por eso de la criminalidad", explica Navarro con un tono de voz más bajo al que ha mantenido cuando habla, por ejemplo, del proceso que conlleva preparar una pupusa gigantesca o de las actividades que desarrollan año con año en el festival. Navarro se refiere al repunte de homicidios de la semana pasada, que dejó más de 40 víctimas mortales a escala nacional. "Las personas sienten, todavía, miedo de salir", dice, "y eso, de una u otra forma, nos afecta a todos nosotros".

A pesar de tratarse de un segundo año fuera de lo que conocen, el festival de Olocuilta sigue resistiendo. "Nos hemos propuesto recibir hasta 10,000 personas", dice Santiago Velásquez. Cuentan, explica, con "todas las medidas de bioseguridad. Cuentan, también, con la hospitalidad del municipio que se define a sí mismo como "cuna de las pupusas". Porque, explica, les quitaron una tradición pero no el espíritu.

Ambiente. El Festival de la Pupusa es símbolo de fiesta y celebración.

Variedad. Pupuserías incursionan en sabores fuera de los más tradicionales.

Adaptación. Olocuilta tuvo que adoptar nuevas actividades para la celebración.

Premios. Patrocinadores ofrecían hasta $150 en concursos de comer pupusas.