Once Municipal y Racing comparten liderato en occidente

La batalla por el primer lugar del grupo A de la liga de plata continúa al rojo vivo. De momento, dos equipos comparten posición y solo la diferencia de goles los separa en la clasificación.Tanto Once Municipal como Racing Jr. han sumado 19 puntos luego de 11 jornadas disputadas en el campeonato Clausura 2017.Eso sí, los ahuachapanecos tienen un encuentro pendiente, por lo que tendrán la oportunidad de despegarse en el liderato.En cuanto al apartado goleador, el Once tiene 23 goles a favor y 10 en contra, mientras que los de Armenia han anotado 17 y recibido 12 en las redes.En la jornada del fin de semana, el Once Municipal fue derrotado 3-1 por el Once Lobos, por lo que no pudo defender su primer lugar en solitario. Debió aceptar ser alcanzado por el Racing, luego de que este ganó 3-2 al San Pablo Municipal.Además del doble empate en el liderato del grupo, debajo de estos quedó ubicado el Once Lobos, con 18 puntos luego de su victoria sobre los canarios ahuachapanecos. Un peldaño más abajo, en la última casilla que da acceso a la próxima ronda del certamen, se ubica el Turín, finalista del último campeonato y que comparte plaza con el San Pablo Municipal, ambos con 16 unidades.Los de Turín solventaron su juego del fin de semana con un empate a cero contra los Brujos de Izalco.Mientras, los municipales fueron derrotados por Racing y eso permitió que se produjera un doble empate en la cuarta casilla de la clasificación.