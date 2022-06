Once familias son forzadas a salir de tierras del Estado

Un total de 11 familias han sido notificadas de un desalojo por personal del Parque de la Familia y otros empleados de gobierno, quienes les expresaron que necesitan recuperar la porción de tierra que ocupan en los contornos del parque. Estás personas han vivido por más de 30 años en el lugar, incluso antes que el Estado comprara la finca Rinaldi, que era administrada por unos religiosos.

Desde esa fecha han vivido en el lugar, incluso hasta construyeron sus casas, por un supuesto permiso dialogado en el acuerdo de compra de la tierra, en aquel entonces.

Luego algunas de estas personas fueron contratadas para trabajar en el lugar, e incluso administraron algunos chalets que se ubicaban al interior del mismo, pero a partir del mes de mayo de este año cerraron operaciones en el parque, por una supuesta reconstrucción del mismo, por parte del gobierno.

"Nos dijeron que nos daban pocos días para salir y nos quedamos en shock, los que tenían chalets, solo les dijeron que les daban permiso de entrar a sacar sus pertenencias, uno por familia y no les permitieron llevar celular para evitar tomar fotos", dijo uno de los afectados.

Actualmente, el miedo e incertidumbre se ha apoderado de los habitantes de estas tierras, jurídicamente algunas personas no tienen asesoría y lamentan que el gobierno "en vez de ayudarles", les quite lo que con las esfuerzo construyeron, ahora solo esperan que de alguna forma se llegue a un acuerdo para evitar ser desalojados.

"Yo he vivido más de 30 años, aquí pase toda mi infancia y ahora ya adulta, me da tristeza pensar que me quitarán mi casa. Es lamentable lo que hacen con la gente humilde", dijo una de las afectadas.

En los próximos días, están preparando una demanda en contra del Estado, ya que según, el representante legal de una de las familias, la ley las proteje al vivir interrumpidamente por más de tres décadas en esas tierras.

"Estamos preparando toda la documentación para poder ayudar a mi cliente, en esta semana se pondrá una demanda en contra del Ministerio de Hacienda, quien es el ente propietario de dicho inmueble", dijo un abogado.

Además, lamentan que durante esta semana, una de las personas afectadas murió por la presión que le causaron los empleados públicos, al solicitarles de forma prepotente que se retirase de su vivienda .

"Nos vienen a tratar como delincuentes, nos gritan y nos dicen cosas feas, nos piden que nos retiremos de una forma anti ética, todo eso le afecto a mi vecina y murió de un infarto", dijo una de las afectadas.

Ante el caso, desde el domingo pasado se pidió la postura del ministerio de Hacienda, por medio de su departamento de prensa. Ese día se recibió como respuesta un "déjeme gestionar". Sin embargo, ayer martes, hasta el cierre de esta nota, no se tuvo ninguna respuesta.