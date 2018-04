Once minutos para hablar de reconciliación y despolarización del país

Un minuto con 30 segundos tuvo cada uno de los tres precandidatos presidenciales de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) ayer para responder las preguntas que se les hicieron en el primer debate que la Comisión Electoral Nacional (CEN) organizó.

“Reconciliación y despolarización: El Salvador del mañana” fue como se nombró el debate. Tres moderadores estuvieron presentes, y les hicieron siete preguntas en total a los presidenciables.

En una pantalla de 32 pulgadas, Carlos Calleja, Gustavo López y Javier Simán podían ver la cuenta regresiva de cada minuto y medio. En la plazuela que está dentro del Palacio Municipal de Santa Tecla se congregaron las máximas autoridades del partido tricolor, de la CEN, diputados, alcaldes, directores de los sectores de ARENA y otros invitados.

Antes de las 6:30 de la tarde, dentro del palacio se afinaban detalles para que la transmisión televisiva que se iba a realizar del debate saliera a la perfección. A esa misma hora también comenzaban a llegar los invitados especiales y a ocupar sus asientos.

A medida que se acercaba la hora de inicio del debate, los productores del evento daban reiteradamente indicaciones a los asistentes. No fumar dentro del recinto, colocar todos los teléfonos móviles en silencio, no utilizar los servicios sanitarios durante la transmisión y no silbar eran algunas de las indicaciones para el público en general.

A los precandidatos también se les dieron indicaciones sobre cuáles eran sus posiciones en la tarima, dónde iban a estar los moderadores, en qué dirección iban a estar sus cámaras y dónde podían ver el tiempo para sus respuestas. Los ubicaron en la tarima para dárselas y luego se los llevaron a uno de los salones del palacio, donde estuvieron hasta que comenzó el debate.

Mientras Carlos, Gustavo y Javier estaban concentrados afuera, los invitados hablaban sobre lo que esperaban del encuentro, el primero de tres que se tienen programados.

“Hoy vamos a ver a los tres y los vamos a poder ver dos veces más, y vamos a poder nosotros, los areneros, darnos cuenta quién de los tres es la persona por la cual queremos votar, porque consideramos que es el que va a hacer un mejor rol como presidente de la república. Yo sí tengo unas altas expectativas sobre esto”, declaró Jorge Velado, miembro de la Comisión Política del partido y expresidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA).

Se llegó la hora del inicio y los precandidatos subieron a la tarima: Javier primero, luego Gustavo y terminó Carlos. A cada uno al momento de ingresar a la tarima el moderador Rafael Domínguez le hizo la pregunta sobre cuáles eran las cualidades positivas de los demás contrincantes que destacaba. Para esta respuesta no se les puso tiempo.

Faltaban aproximadamente 40 segundos para que terminara la hora de duración del debate cuando Rafael comenzó a despedirse del público y a agradecer a las otras dos personas que le acompañaron a hacer las preguntas.

Satisfechas dijeron sentirse las autoridades del partido al término de la primera jornada del debate. Abrazos y felicitaciones se dieron los tres precandidatos entre sí y luego con los demás asistentes.

“Muy orgulloso, muy orgulloso de nuestro partido, también de nuestros candidatos. Tenemos el privilegio de tener a tres excelentes personas que realmente están en esto por su vocación patriota, que quieren sacar adelante al país y lo más importante es que nos llena de entusiasmo no solo que vamos a tener un buen proyecto para el próximo año, sino que vamos a poder mantenernos unidos”, dijo Mauricio Interiano, presidente del partido, al finalizar el evento.

Similar opinión tuvo el presidente de la CEN, Ricardo Martínez, quien agregó que las expectativas para el próximo debate son aún más altas.