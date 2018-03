Once muertes violentas en La Paz, Usulután, Cuscatlán y La Libertad

Escena en caserío Pto. El Flor del cantón Puerto Parada, #Usulután donde 3 pandilleros murieron tras enfrentamiento con PNC. F/Héctor Rivas pic.twitter.com/zIp1v4S3sO — LPGDepartamentos (@LPGDptos) 15 de febrero de 2017

Once personas han muerto violentamente este miércoles en diferentes hechos en El Salvador.Temprano, un hombre identificado como José Antonio Ramírez, de 49 años, fue atacado alrededor de las 5:30 de esta mañana en Huizúcar (La Libertad).La víctima fue trasladada al Hospital Nacional San Rafael, de Santa Tecla, pero en el trayecto falleció a causa de los impactos de bala.Las autoridades dijeron que el hombre se dirigía a trabajar como vigilante de seguridad privada, cuando unos hombres lo interceptaron, le robaron su arma de equipo y sus pertenencias. No se tienen pistas de los homicidas.Además, dos cadáveres envueltos en sábanas fueron encontrados en el kilómetro 21 de la carretera que conduce hacia Suchitoto, en la jurisdicción del municipio de San Bartolomé Perulapía, en el departamento de Cusclatán.Preliminarmente solamente se conoce que las víctimas son dos hombres que aún no han sido identificados.Además, tres personas murieron en un tiroteo con policías en Puerto Parada, en el municipio de San Dionisio del departamento de Usulután. El hecho sucedió esta mañana y no se conocen más detalles.Por otra parte, se reportan al menos cinco muertes violentas en el departamento de La Paz.Dos personas fueron asesinadas en el cantón El Socorro del municipio de Zacatecoluca. Las víctimas son dos hombres no identificados.En el mismo municipio, en el cantón Las Isletas, otro homicidio fue localizado este día.También, en el cantón Miraflores, de San Pedro Nonualco ocurrió un enfrentamiento en el que murió un pandillero.Y en el cantón Santa Teresa de San Juan Nonualco, otra persona fue ultimada. Se desconocen más detalles.