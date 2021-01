Oncología del ISSS sin Granisetrón oral en sus farmacias

José Carrillo es un paciente que sale de su consulta del hospital de Oncología del Instituto del Seguro Social (ISSS) a media mañana de este lunes 25 de enero. Se muestra sereno, aunque un poco preocupado. "Me avisaron que no hay un medicamento, el Granisetrón 1 mg, porque al parecer es importado y dicen que no ha venido. Me dieron un número para llamar a la farmacia y venir por el cuando lo tengan", dice.

El Granisetrón es un medicamento para los pacientes que reciben quimioterapia o radioterapia y ayuda a prevenir las náuseas y los vómitos que causan el tratamiento. Se buscó consultar al respecto con las autoridades del Hospital Oncológico del ISSS, pero no fue permitido el acceso al equipo de LA PRENSA GRÁFICA.

Don José confía en que el medicamento pronto esté en las farmacias del ISSS para continuar su tratamiento. "Son cinco medicamentos los que en esta etapa me están dando, me falta el granisetrón. No hay en ninguna farmacia del ISSS, ya preguntamos", dice.

El Granisetrón es indicado para los pacientes con quimioterapia o radioterapia y las dosis dependen del cuadro de cada uno. Cuatro de las farmacias más prominentes en el área de San Salvador que fueron consultadas por LA PRENSA GRÁFICA no tenían en existencia, lo que evidencia que es el acceso a este medicamento se vuelve an más difícil.

Por su parte, doña Natividad Méndez viaja desde San Vicente para acompañar en las consultas a su hija Karla Rocío Méndez, quien tiene un diagnóstico oncológico y lo único que lamenta del servicio de atención es la lentitud con que se entregan los medicamentos.

"Cuando comenzaron a pasar los buses de nuevo sentimos alivio, ya venimos a las citas con menos dificultades. Lo bueno es que en la consulta los doctores son bien amables. Lo que sí cuesta un poco es al momento del despacho de medicamentos porque hay bastante gente y se debe esperar, ella dice que se cansa", relata doña Natividad.

En las afueras del Hospital de Oncología del ISSS, en San Salvador, todo transcurre con tranquilidad; salvo por el agente designado para brindar los protocolos de bioseguridad de tomar la temperatura y aplicar alcohol gel a todo el que ingrese, todo se vive con normalidad.

El agente, de una empresa privada, explica que el ingreso general al hospital ahora se hace solo por la zona del parqueo, y una persona controla el ingreso al edificio para que adentro no se hagan aglomeraciones. Por eso, los pacientes que pueden, ingresan sin acompañante.

"Con esta enfermedad se aprenden muchas cosas, como ser paciente. Los doctores son bien amables y le explican a mi hija cómo va su caso, pero nos da miedo que ahora hay más gente", dice la mamá de Karla Rocío, mientras se acomoda su mascarilla.