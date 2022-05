Opiniones aún más divididas por posible prórroga del régimen de excepción

Una división es la que existe entre los legisladores ante la posibilidad de una nueva petición de parte del Ejecutivo de extender el régimen de excepción que limita cuatro derechos constitucionales desde el pasado 27 de marzo.

La madrugada del miércoles el presidente de la república, Nayib Bukele, afirmó en redes sociales que el régimen seguirá, aunque ayer, en la Asamblea Legislativa, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro no aclaró si en los próximos días será solicitada al Congreso dicha ampliación, aunque mencionó que se utilizará "a ocupar el tiempo que sea necesario".

"Mientras la gente nos siga pidiendo y nos siga dando información de dónde se están ocultando estos cobardes terroristas vamos a seguir trabajando en esa línea independientemente si falta poco para que se venza el régimen. Lo que estoy seguro es que si seguimos teniendo esta lucha como Estado y como sociedad en contra de ellos vamos a ocupar el tiempo que sea necesario para erradicar a este cáncer de la sociedad", expresó Villatoro.

“Para mi, el régimen de excepción está funcionando perfectamente para lo que esperábamos que es sacar a los terroristas de las calles del país”.



Guillermo Gallegos, diputado por GANA.

Bukele publicó, también en redes sociales, que hasta el 10 de mayo se reportaban 27,831 capturas en el marco del régimen de excepción. Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que muchas de esas capturas han sido arbitrarias.

Diputados afines al oficialismo avalaron el uso del régimen de excepción y "los resultados", entre ellos, el miembro de junta directiva y GANA, Guillermo Gallegos, quien menciono que a su criterio "el régimen de excepción está funcionando perfectamente".

" La respuesta mía es que (el régimen) debería ser permanente hasta que capturemos al último pandillero (...) El régimen de excepción ha demostrado que solo aplica para terroristas", agregó Gallegos.

Según el artículo 30 de la Constitución de la República "el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual periodo y mediante nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron".

El 26 de marzo pasado El Salvador sufrió un alza en el número de homicidios. En total fueron 62 los asesinatos que registraron las autoridades, siendo estos repartidos en 12 de los 14 departamentos del país Morazán y Cabañas fueron los únicos dos departamentos donde no hubo homicidios ese sábado.

Intención. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, manifestó ayer que el Ejecutivo “va a ocupar el tiempo que sea necesario” para arrestar a presuntos pandilleros. LPG / Luis Martínez

La oposición

Ayer, diputados de la oposición, por su parte, cuestionaron "los resultados" del régimen de excepción y solicitaron al Ejecutivo suspender la medida.

El legislador Johnny Wrigth Sol, de Nuestro Tiempo, expresó que varias organizaciones de derechos humanos "han reclamado que muchísimos ciudadanos se han enfrentado a graves violaciones de sus derechos" de parte del Estado y ante ello, el régimen no debe de continuar.

"En primer lugar hemos conocido que alrededor de 11 personas han fallecido y que estaban detenidas por el régimen de excepción sin mayor opinión o mayor declaración de las autoridades de Seguridad Pública. Por otra parte organizaciones de derechos humanos han reclamado que muchísimos ciudadanos se han enfrentado a graves violaciones de sus derechos y esto no debe de continuar. Me sumo a las peticiones de que el Gobierno debe de suspender el estado de excepción", dijo previo a la sesión plenaria de ayer.

“Puede que haya percepción de tranquilidad en algunos territorios, (pero) mi intención es que sea permanente esa tranquilidad”.



Claudia Ortiz , diputada por Vamos.

Por su parte, Claudia Ortiz, diputada por Vamos, mencionó su negativa a votar por una nueva prórroga debido a que estas no corresponden a "una solución permanente" a la problemática de la inseguridad, sino que solo proporcionan una "percepción de tranquilidad".

"Me posicioné en contra de la prórroga (del estado de excepción), voté en contra de la primera declaración del régimen de excepción porque es evidente que no es una solución permanente a largo plazo para la criminalidad. Puede que haya percepción de tranquilidad en algunos territorios, (pero) mi intención es que sea permanente esa tranquilidad, que sea permanente la solución a ese problema, pero solo se está repitiendo, con algunas características diferentes, lo que hicieron otros gobiernos y no hay una transparencia de que eso va a perdurar", dijo Ortiz.

Luego, Francisco Lira, de ARENA, aseguró que sobre las muertes que se han dado en centros penales durante el régimen de excepción y el silencio de las autoridades "debe hacerse la pregunta: ¿quién los está matando? ¿Las golpizas que están recibiendo estas personas, quien se las está dando?".

El camino del régimen de excepción

En dos ocasiones la Asamblea Legislativa ha aprobado que por plazos de 30 días sean suspendidos cuatro derechos constitucionales.

26 marzo 2022

Alza de homicidios

El sábado 26 de marzo de 2022, en 12 de los 14 departamentos se contabilizaron 62 homicidios, según los registros de las autoridades de seguridad. Es considerado como el día que más homicidios hubo en El Salvador durante las dos últimas décadas.

27 marzo 2022

Aprobación de estado de excepción

La Asamblea Legislativa, tras una petición de Nayib Bukele aprobó la suspensión de cuatro garantías constitucionales: libertad de asociación, el derecho a la defensa, el plazo de detención administrativa, y la privacidad de las telecomunicaciones y correspondencia.

24 abril 2022

Otros 30 días

En una sesión plenaria extraordinaria, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron extender por un plazo de 30 días la suspensión de cuatro garantías constitucionales contempladas en los artículos 7, 12, 13 y 24. Plazo finaliza el 24 de mayo.