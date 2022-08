Opiniones encontradas en Asamblea por cierre del megavacunatorio

La decisión del gobierno de El Salvador de cerrar el megavacunatorio construido originalmente como fase 3 del Hospital El Salvador no pasó desapercibida por diputados de la Asamblea, que analizaron la medida viendo puntos a favor y en contra.

Así, por ejemplo, el diputado Mauricio Linares (ARENA) comentó que el cierre del megavacunatorio deja la duda sobre el futuro de la infraestructura, y también sobre la pertinencia o no de la inversión hecha en su construcción

"Este megavacunatorio cumplió, pero habría que dar más explicaciones, por transparencia, sobre cómo se han manejado los recursos", apuntó Linares. "Se habla que cuesta más de $19 millones, más de 50 hallazgos de la Corte de Cuentas que sería bueno aclarar al pueblo", agregó.

“Ha caído de sorpresa. Hay más dudas que respuestas, en el sentido de la transparencia de cómo queda esta inversión tan grande con tanto cuestionamiento”.



Mauricio Linares, diputado de ARENA.

Además, el legislador apuntó que le llama la atención que el cierre del lugar se da apenas unos días después que el Colegio Médico denunciara que el país se había quedado sin vacunas anti covid de las marcas Pfizer y Moderna.

"Habría que explicarle más a la población que falta de vacunarse. Según el ministerio, una buena cantidad de personas no tiene tercera ni cuarta dosis", indicó el legislador tricolor.

Luego, pese a los cuestionamientos y las preguntas sin resolver del cierre del megacentro de vacunación, en el lado del oficialismo, el diputado Numan Salgado (GANA) consideró que la vacunación ahora debe hacerse llevando la vacuna a las comunidades.

"Ahora, llevarle a la población el acceso a las vacunas a sus viviendas, para que no tengan que desplazarse es un cambio de estrategia favorable a la población", apuntó Salgado. "Hemos visto que hay comunidades donde no podían desplazarse hasta centros de vacunación y ahora no van a tener la necesidad de poderlo hacer porque se hace un trabajo más cercano a la población", agregó.

Pese a lo dicho, Salgado aseguró que el cierre del megavacunatorio no refleja que el GOES admita un posible error, dado que el llevar la vacuna a la población fue una propuesta de la oposición al inicio de la pandemia y esto no fue tomado en cuenta por el gobierno.