Oposición critica abstención de El Salvador en la ONU por conflicto Rusia-Ucrania

Tras conocer que El Salvador no votara a favor de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que condena la invasión de Rusia a Ucrania, legisladores lamentaron la imagen internacional que da El Salvador.

“El propio vicepresidente reconoce que el silencio es, efectivamente, una postura. Y claramente esa no está alineada con el mundo democrático, sino con la agresión rusa. No hay puntos intermedios, y me parece absolutamente lamentable que en esta oportunidad, como también en la resolución que emitieron países miembros de la OEA, El Salvador haya decidido abstenerse”, lamentó el diputado Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo).

La declaración de Wrigth Sol hace alusión a las palabras del vicepresidente Félix Ulloa defendió el silencio que el gobierno de Nayib Bukele ha guardado ante el conflicto en Europa.

“Yo creo que, a veces, el no pronunciarse es una forma de pronunciarse. Es de sabios saber en qué momento pronunciarse”, dijo Ulloa en una entrevista televisiva.

Luego, el diputado Francisco Lira (ARENA) recordó que la Asamblea se negó, en la plenaria del pasado martes, a emitir una condena a la invasión y un minuto de silencio por las víctimas.

“No creo que la mayoría de países del mundo estén equivocados. El equivocado es El Salvador porque no ha tomado postura clara y real que esta invasión injustificada, lo que va a repercutir es en el costo de la vida de todos los países de América, incluido El Salvador”, criticó Lira.

Mientras tanto, el diputado Numan Salgado (GANA) no consideró que haya error en la postura de silencio del gobierno, toda vez que al órgano ejecutivo corresponde el manejo de las relaciones exteriores del país.

“La potestad de regular o manifestar cuál es la política exterior es del órgano ejecutivo. En ese sentido, el presidente ha sido cauto en no manifestarse. Para manifestarse y tomar postura y decir ‘estoy de acuerdo’ o ‘no estoy de acuerdo’ hay que conocer los hechos. Estamos viendo que hay muchas versiones, pero no se tiene una certeza del porqué”, consideró.