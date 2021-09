Oposición critica aval a reelección tras ser decisión tomada por Sala impuesta el 1M

Como un paso más en la consolidación de concentración del poder en una sola persona. Así fue vista por diputados de oposición la resolución de la Sala de lo Constitucional impuesta, que validó la posibilidad de la reelección presidencial, pese a que la misma Constitución prohíbe esta.

Legisladores de ARENA, FMLN y Vamos consideraron que esta decisión era previsible, tomando en cuenta que el órgano judicial ha sido cooptado por el oficialismo y ahora este atiende las órdenes de Nayib Bukele.

Sin embargo, los mismos legisladores cuestionaron la validez de la decisión, al asegurar que, al haber sido impuestos por un Golpe de Estado, no tienen legitimidad para que sus resoluciones sean de obligatorio cumplimiento.

"Lo que la Sala está haciendo excede sus facultades constitucionales, en tanto está cambiando la letra y el espíritu del sistema democrático republicano, con alternabilidad en la presidencia", argumentó René Portillo Cuadra (ARENA).

"Permite la entronización del autoritarismo y de una dictadura en El Salvador", agregó el jefe de fracción tricolor, que también rechazó las declaraciones de su par de Nuevas Ideas, Christian Guevara, quien menospreció la inversión extranjera en el país.

"Queremos rechazar sus declaraciones. En forma irresponsable se refiere a la inversión extranjera y a la industria textilera de nuestro país, que genera miles de empleos y pone el pan en la mesa de muchas familias salvadoreñas", apuntó.

Luego, Claudia Ortiz (Vamos) fue más contundente en sus declaraciones, al calificar que la Sala impuesta debe ser considerada "inconstitucional".

"Es una resolución de magistrados que no están legitimados constitucionalmente, que no debería tener ningún valor en absoluto y que como ciudadanía deberíamos rechazar rotundamente", apuntó. "Ya lo está haciendo la comunidad internacional, y es importante que nos creamos eso: esa Sala es inconstitucional y esa resolución no es válida", agregó Ortiz.

Incongruente

La legisladora de Vamos cuestionó que la resolución de la Sala echara mano de una sentencia previa en la que, acorde a la Constitución, una ciudadana perdió sus derechos por promover la reelección presidencial. La Sala impuesta revirtió dicha sentencia y metió en la misma el tema de la reelección.

"Como no lo han querido incluir en las propuestas de reformas a la constitución, la vía que se usó fue otra, pero es la manera más burda en que se pudo haber colocado sobre la mesa. La demanda que se hacía era sobre un tema diferente. Y está el principio de congruencia judicial: un juez no puede pronunciarse sobre algo que no le han pedido, y a la Sala de lo ‘Inconstitucional’ no le pidieron que resolviera sobre ese tema", sentenció.

Finalmente, también el FMLN se pronunció sobre la habilitación para la reelección presidencial. Anabel Belloso coincidió con Ortiz en el carácter ilegítimo de la Sala, la cual, señaló, fue "impuesta a través de un golpe por Bukele para cumplir la agenda que satisfaga sus propios intereses".

"La resolución emitida por esta sala carece de legitimidad y solo es el reflejo del cumplimiento de una agenda que permita a Bukele la reelección, aún y cuando esto está prohibido en diferentes artículos de la Constitución, con el objetivo de garantizar la alternancia en el poder", apuntó la legisladora de izquierda. "Esto refleja que Nuevas Ideas es solo Bukele y no hay confianza en otras personas que puedan asumir el liderazgo", agregó.