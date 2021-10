Oposición cuestiona la idoneidad de fiscal Delgado por haber sido impuesto

Como un proceso con un final ya anunciado. Así podría calificarse, según los partidos de oposición, el trabajo que la Asamblea oficialista realizará luego de que el fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, anunciará su intención de dirigir la Fiscalía General de la República (FGR) por tres años más.

Delgado se hizo presente el pasado martes al Órgano Legislativo para dejar sus atestados y confirmar públicamente que buscará mantenerse en un cargo que ocupa, de manera cuestionada, desde el 1 de mayo.

Ese día, al asumir sus cargos la Asamblea oficialista, destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, Raúl Melara, cuyo período finalizaba en enero de 2022. Sin ningún proceso de por medio, el oficialismo nombró a nuevos magistrados de la Sala y a Delgado como fiscal general de la república.

Debido a esa irregularidad, y a otras durante los seis meses que lleva en el cargo, tanto Mauricio Linares (ARENA) como Anabel Belloso (FMLN) coincidieron en cuestionar que Delgado tenga la idoneidad para el cargo.

"El licenciado Delgado debería tener en cuenta cómo fue la forma en que llegó a ocupar ese cargo, y darle una respuesta a la población de cómo se ha manejado, cómo llegó y porqué", apuntó Linares, quien aseguró las polémicas que el fiscal impuesto ha tenido en sus meses al frente de la institución.

"Debería ser una persona académicamente preparada, imparcial y que no solo se esté inclinando a investigar hechos de la oposición sino que fuera general. Vemos el desmantelamiento de la CICIES, 12 casos de este gobierno y que no se han tocado; vemos cómo se ha señalado a Osiris Luna y no se ha abierto ninguna investigación", criticó Linares el trabajo de Delgado.

Luego, Belloso (FMLN) también cuestionó la idoneidad que Delgado pueda tener para el cargo, sobre todo por el proceso judicial por violencia intrafamiliar que tiene en su contra.

"Tiene muchos elementos que podrían cuestionarse y el tema de la violencia intrafamiliar es uno que no debería de pasarse por alto. Habrá que ver qué posición toma quienes hoy están decidiendo en esta Asamblea, no me extrañaría que la dejen pasar por alto, y que a pesar de eso ratifiquen a esta persona", acusó Belloso.

"No es de extrañarse que todo va a ir apuntando a que se le va a ratificar en el cargo en el cual fue impuesto, fuera de ley, el 1 de mayo; y donde obviamente ha estado siguiendo una agenda dictada desde esquemas más de visión política que el mandato constitucional que le corresponde", agregó.

Mientras, en defensa del fiscal impuesto, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro (Nuevas Ideas), consideró que este reúne las condiciones para el cargo.

"Debe de ser un profesional que cumpla con todos los requisitos éticos, académicos, morales, pero también una persona que tenga visión para trabajar por el país. Yo creo que si (Delgado) está ahí es porque lo reúne, y obviamente lo tiene. Seguramente habrá otras que también reúnan los requisitos que comentaba", indicó.