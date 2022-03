Oposición cuestiona poca información de uso de fondos bitcóin

El uso de fondos que el gobierno de Nayib Bukele ha hecho para implementar el uso del bitcóin en el país ha provocado una serie de preguntas, debido a la falta de transparencia y de rendición de cuentas en el tema, consideraron legisladores de oposición, tras conocer detalles del seguimiento a la ejecución presupuestaria 2021.

En concreto, pese a que la Asamblea asignó montos por más de $200 millones para la implementación de la criptomoneda en el país, el seguimiento mensual del presupuesto 2021 refleja que no hubo ejecución de montos en al menos tres rubros.

En un seguimiento hecho por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA, se encontraron hallazgos. Entre estos, que la asignación hecha a cinco rubros relacionados a bitcóin ha sido modificada en los informes oficiales que Hacienda comparte en el portal de Transparencia Fiscal.

Así, asignaciones para el fideicomiso para operativizar la circulación de la criptomoneda ($150 millones), para FIREMPRESA ($20 millones), SIGET ($2 millones), proyecto criptofriendly ($13.3 millones) y bono bitcóin ($30 millones) aparecen a cero si uno revisa actualmente. Sin embargo, en agosto de 2021, los informes reflejaban la asignación antes descrita.

Esa situación fue considerada como irregular por legisladores, que no dudaron en señalar la falta de orden en el manejo de las finanzas por parte del gobierno.

"Seguimos sin conocer los mecanismos de adquisición de criptomoneda, el estado del fideicomiso, si hay ganancias del gobierno por venta del criptoactivo. Por tanto, no nos queda más que especular y tratar de operar dentro de esta incertidumbre", criticó Johnny Wright (Nuestro Tiempo). "Es un reflejo del desorden dentro de las finanzas públicas", agregó.

Luego, la diputada Anabel Belloso (FMLN) cuestionó los movimientos, tomando en cuenta que estas no han pasado por la Asamblea, lo que podría convertir en ilegal algunos movimientos si estos han provocado mover dinero del fideicomiso afuera del mismo.

"Es una práctica ya recurrente. El movimiento de lo que significó una asignación tendría que registrarse dentro de la ejecución. Pero en el manejo que hacen —sin transparentar, sin rendir cuentas— del bitcóin no ha sido la excepción", criticó Belloso. "A la fecha no tenemos claridad cuánto de todo ese dinero, que pasó por aprobación legislativa, pasó por otras instituciones, cómo se liquida, cuánto pasa para el 2022 si no se ejecutó", agregó la legisladora a su cuestionamiento.

Mientras, Numan Salgado (GANA) señaló que dado que la Asamblea se encarga de aprobar, quien debe explicar la ejecución es el Ejecutivo. "Ellos tendrán sus razones de cómo están haciendo el manejo para llevar el beneficio", apuntó.