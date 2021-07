Oposición culpa al Gobierno por el riesgo financiero

El gobierno de Nayib Bukele se acerca a un escenario en el que le será más difícil encontrar organismos internacionales que quieran concederle préstamos. Esa fue la valoración que hicieron diferentes diputados de oposición, tras el análisis hecho por la agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings el pasado martes.

Dicho análisis mencionó que las decisiones del GOES "destacan por la erosión de los controles y equilibrios internos", en relación a la decisión de la Asamblea oficialista de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general para imponer funcionarios afines a Bukele sin seguir procesos.

Asimismo, Fitch apuntó a la aprobación, sin mayor consulta, de la Ley Bitcóin para darle curso legal a dicha criptomoneda en el país; y el aumento del 20 % al salario mínimo, también sin discusión técnica, señalando que la primera fue "impredecible" y la segunda tendrá implicaciones fiscales para el país.

Por todo eso, la agencia consideró que las posibilidades que el GOES llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son menores, y eso aumenta "el riesgo de que el país no pueda cubrir sus grandes y crecientes brechas de financiamiento en los próximos años".

Ante dicha situación, diputados de oposición consideraron que los riesgos de la situación económica del país son responsabilidad exclusiva del manejo desordenado que Bukele y sus funcionarios han tenido de las finanzas públicas.

"Cuando se evalúa el riesgo de un país no solamente se miran las variables económicas. Se ve en conjunto toda la situación y por tanto las crisis institucionales, que se realicen golpes de estado entre órganos, y aprobaciones de leyes que promueven la impunidad, generan un alto nivel de riesgo y hacen que las calificadoras pongan ojos y nos disminuyan", apuntó Anabel Belloso (FMLN).

En términos similares se pronunció el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, quien hizo un apunte al señalar que, de los últimos préstamos aprobados, la mayoría han sido contraídos con el BCIE, que vendría a ser ya casi el único multilateral con que el GOES parece tener puertas abiertas para préstamos.

"El BID, Banco Mundial y otros organismos ven en El Salvador a un país que ya no es propicio para prestarle. Esa es la razón por la que ven en los martes de endeudamiento los préstamos van dirigidos al BCIE, pero ya no a otro tipo de organismos", indicó Portillo Cuadra.

Luego, y pese a los argumentos esgrimidos por la oposición, el también diputado Reynaldo Cardoza (PCN) vio de menos los análisis de Fitch, al considerar que los préstamos adquiridos por la nueva legislatura son la mejor muestra de que el país sigue siendo visto como un país responsable y con capacidad de pago.

"Vamos a ver con los préstamos que se han aprobado, porque cuando vienen a esta Asamblea es porque están listos los desembolsos. No le estarían dando el dinero al país si esto estuviera en riesgo", indicó. "Yo no le voy a dar dinero a alguien que sepa que no me va a pagar", agregó.

¿Pensiones?

Ante tal escenario, economistas han coincidido en que una de las pocas opciones que le quedan al GOES es reformar el sistema de pensiones para tener a su alcance dichos fondos. De la misma opinión fue la oposición, que espera que el tema, cuando sea tocado, lo sea de forma responsable.

"No quisiera imaginar un escenario donde intenten entrarle, en buen salvadoreño, a los ahorros de los trabajadores. Hay precedentes, pero hubo resistencia social. Pero creo que es una tentación que podría permanecer vigente para los funcionarios del gobierno y debemos estar vigilantes. Sería inaceptable", apuntó Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo.

Por su parte, Cardoza (PCN) también descartó dicha posibilidad, al considerar que el fondo de pensiones está "topado". "El fondo de pensiones lo desvalijaron otros, no creo que esto pase. Acuérdese que hay una deuda con ellos que no la van a dejar tirada así por así", apuntó.

Acciones

Entre las acciones señaladas por Fitch que podrían obstaculizar el llegar a un acuerdo con el FMI está no solo la destitución de magistrados y fiscal general, sino también la aprobación de la Ley Bitcóin, el aumento al salario mínimo y la expulsión de la CICIES.