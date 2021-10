Oposición dice que diáspora no cree en el Gobierno salvadoreño

La reunión en la que empresarios salvadoreños residentes en Washington D.C. expresaron a Ricardo Zúniga, enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, su preocupación por el rumbo democrático del país, por las decisiones del gobierno de Nayib Bukele y de la Asamblea Legislativa, fue considerada por los legisladores de oposición como una muestra de que incluso quienes creyeron, inicialmente, en el proyecto Bukele, temen por la democracia del país.

"Algunos de estos empresarios creyeron en el proyecto de Nuevas Ideas como partido, creyeron en la autenticidad del proyecto y en que podría haber un cambio real en el país, pero ahora están viendo que la cosa no es como pintaba. Esto nos deja la conclusión de que el poder no es un cheque en blanco y que hay consecuencias cuando no se cumple con las promesas", manifestó la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos.

La diputada Dina Argueta (FMLN) consideró, además, la importancia de esta reunión como un reflejo de que, contrario al discurso oficial, no toda la diáspora coincide con las decisiones del GOES.

"Representantes de la diáspora han elevado una serie de preocupaciones a instancias internacionales para que pongan los ojos en el país. Creo que, como todo ciudadano, dentro y fuera, existe una preocupación por todo lo que estamos perdiendo. Y qué bueno que nuestra comunidad está preocupada por lo que sucede. No es verdad que toda la diáspora está alabando las decisiones que se están tomando en el país. Hay diferentes sectores que se están pronunciando", expresó Argueta. Esta no es la primera vez que diversos sectores de la diáspora se pronuncian en contra de medidas del Gobierno.