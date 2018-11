Oposición dice que no será obstáculo para aprobar el presupuesto este año

Diputados de los partidos de oposición en la Asamblea Legislativa aseguran que no serán obstáculo para que el Presupuesto General de la Nación de 2019 se apruebe antes de finalizar este año. Aunque ARENA, partido que tiene la llave para lograr los 56 votos necesarios, mostró dudas sobre la aprobación de la deuda total para pagar la que vence en diciembre de 2019.

"Lo que sí creo y lo digo con franqueza es que el presupuesto debe de aprobarse con tiempo, y el financiamiento de la deuda también debe de aprobarse en tiempo. Tal vez no toda (la deuda), debe de ser de manera escalonada, porque acordémonos que los $800 millones para amortizar eubonos se requiere la colocación de títulos valores en el extranjero o a escala nacional y tenemos hasta diciembre de 2019 para terminarlo de pagar", dijo ayer René Portillo Cuadra, diputado de ARENA.

El plan de gastos requiere de al menos 56 votos para ser aprobado debido a que incluye $1,407 millones de deuda. De esos, $800 millones son para honrar deuda que vence en diciembre de 2019, y el resto para completar gastos del presupuesto.

Adicional, el Ministerio de Hacienda ha pedido más deuda para pagar diferentes compromisos en los próximos cinco años. El Gobierno pedía que se aprobará con anticipación porque las tasas de interés eran más bajas.

Portillo Cuadra aseveró que es un tema que tendrán que discutir con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, pues cree que se corre el riesgo al dejar todo ese dinero en manos del Gobierno.

"Ya se pueden imaginar colocar $800 millones de una sola vez. El interés es uno solo y es más bajo que colocarlo por porciones, pero se corre el riesgo de que mucho dinero en la gaveta del Gobierno pueda tener otro destino", indicó.

El legislador afirmó que no serán "piedra de tropiezo" pero sí pedirán explicaciones porque han observado que algunas partidas están sobrevaloradas y otras desfinanciadas, por ejemplo, la del Ministerio de Agricultura.

Portillo Cuadra cuestionó que a través de la CEL se busca dar $42 millones para financiar la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral. Según él, es ilegal porque cuando se aprobó el préstamo la licitación se le adjudicó a una empresa, la cual no terminó el proyecto; sin embargo, nunca se conoció que realizaran una nueva adjudicación y no le pueden dar dinero a "algo que no existe".

Además, comentó que el Gobierno pretende otorgar alrededor de $40 millones a FOVIAL, cuando es una institución que tiene fondos porque ha titularizado más de $150 millones. Asimismo, señaló que incluyen $46 millones para la construcción del "by pass" de San Miguel, pese a que el préstamo se aprobó hace tres años y la contrapartida era de $36 millones.

Al respecto, el diputado del PCN Francisco Merino sostuvo que no han visto voluntad del Gobierno en ajustar los gastos.

"Se está cargando muchas asignaciones a gasto corriente y eso es una tendencia que no se podría detener en el corto plazo. De manera que aunque se contraten préstamos a la vuelta de un par de años vamos a estar necesitando más préstamos, porque creemos que no se ha hecho el sacrificio necesario", criticó.

Por su parte, el legislador del PDC Rodolfo Parker opinó que junto a la negociación y aprobación del presupuesto también deberán de establecer el compromiso de hacer reformas a Ley de Responsabilidad Fiscal para bajar la deuda. El Ministerio de Hacienda ha pedido reformas para ampliar el tiempo para implementar todas las medidas necesarias para hacer sostenibles las finanzas.

Parker también consideró que primero pueden aprobar el financiamiento para eurobonos y, posteriormente, el presupuesto. "Lo que no podemos es aprobar primero el presupuesto sin que este esté financiado", dijo. Además, indicó que es posible aprobar la deuda parcial como señaló ARENA.

Se prevé que la próxima semana la comisión de hacienda termine de escuchar a titulares de diferentes de instituciones que han llegado a justificar sus presupuestos e iniciar de lleno con la discusión; sin embargo, la jefa del partido en el gobierno, Nidia Díaz, aseguró que ya han adelantado el diálogo con las fuerzas políticas para salir a tiempo. Indicó que están abiertos a escuchar las propuestas.

Mario Tenorio, de GANA, dijo que su partido está en la disposición de apoyar. "Como grupo parlamentario, y eso lo venimos diciendo desde el día de ayer: nosotros no vamos a ser obstáculo para que el Presupuesto General de la Nación no sea aprobado este año. Nosotros vamos a hacer los esfuerzos que sean necesarios para acompañar con nuestros votos", indicó.

"Que se tienen que ver situaciones como el financiamiento, como el pago de la deuda, es cierto, se tienen que ver, pero por eso es que nosotros estamos abogando porque haya entendimiento", agregó.

Parker cree que el plan tendrá los votos de todos los partidos y será aprobado en diciembre. "Así como les anuncié que iba a haber Sala de lo Constitucional, pues sí va haber presupuesto este año", dijo.