Oposición exige acciones del GOES ante alza de desaparecidos

Al Gobierno de El Salvador (GOES) las fracciones de oposición le dirigen la exigencia de tomar medidas ante el alza de personas desaparecidas que ocurre en El Salvador desde hace varias semanas.

Desde la perspectiva de los partidos de oposición, la creciente cantidad de personas que desaparecen es reflejo de que el Plan Control Territorial, la política de seguridad del GOES, tiene fallas que son urgentes de reparar.

En ese sentido, las diputada del FMLN, Anabel Belloso y Dina Argueta, presentaron el anteproyecto de ley de creación del sistema nacional de búsqueda, investigación, localización y recuperación de personas desaparecidas, con esta normativa quieren que los procedimientos en torno a los casos de desapariciones.

"Vemos con preocupación el alza en el tema de personas desaparecidas… Tampoco se tiene información oficial certera, fidedigna de todos los casos, los que se conocen son aquellos que han sido denunciados, pero hay otra mayoría que todavía no se conocen. Vemos con preocupación que el Estado se ha vuelto inoperante en esta situación", dijo Argueta.

En sus redes sociales, el presidente Nayib Bukele destaca cifras de disminución de homicidios, sin embargo, omite referirse al tema de las desapariciones. Esta actitud, según fracciones de oposición, es una forma para evitar reconocer el tema.

"Ese es un tema prioritario para la población salvadoreña y estamos viendo que las autoridades están con una total indolencia ante el sufrimiento, la desesperación de las familias de las personas desaparecidas", consideró la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, y añadió que al inicio de esta legislatura se archivó cientos de expedientes dentro de los que habían iniciativas relacionadas a las desapariciones.

Según datos recabados por VAMOS, a partir de estadísticas de la Fiscalía General de la República, desde enero del 2005 y agosto del 2021 han registrado 28,361 denuncias de personas desaparecidas. De este total, 15,775 corresponden a hombres, 12,383 mujeres y 203 no tuvieron identificación por sexo.

Las cifras indican que el grupo etario más afectado por desapariciones es el de 18 a 29 años, más que todo en hombres.

"Hasta este momento no hay información (de medidas a tomar) y no tenemos ningún respaldo del Gobierno Central. La pregunta es: ¿dónde están estos cientos de miles de millones de dólares del Plan Control Territorial?... El pueblo salvadoreño está sufriendo este problema tan sensible como la pérdida de familiares", expresa el diputado de ARENA, Francisco Lira.

VAMOS y ARENA dijeron que están a favor del objeto principal de la propuesta de ley que presentó el FMLN. Sin embargo, estas tres fracciones no logran los votos necesarios para aprobar la ley.

Al respecto, el diputado de GANA, Romero Auerbach, restó crédito a la propuesta de ley del FMLN por considerar que ya ese partido tuvo su tiempo para abordar el tema y no lo hizo, por tanto, que hoy es la oportunidad de otros partidos.