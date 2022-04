Oposición legislativa cuestiona intención oficial de prorrogar régimen de excepción

La cantidad cada vez mayor de denuncias sobre abusos de autoridad y posibles detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción encontró eco en la Asamblea Legislativa, en la que legisladores de oposición cuestionaron cómo el gobierno de Nayib Bukele ha manejado este y los riesgos que puede provocar el aprobar una prórroga al mismo.

El punto en común de las denuncias hechas por legisladores fue la falta de seguridad jurídica para las personas detenidas, debido a que el órgano judicial está llevando a cabo audiencias masivas en las que no se puede individualizar los casos, lo que impide que se pueda comprobar si en efecto se trata de pandilleros o no.

"Las denuncias que hemos conocido son preocupantes. Son tan preocupantes que el solo hecho de que exista la posibilidad de detenciones arbitrarias, detenciones de menores de edad y posible fallecimientos de personas detenidas bajo el cuido del Estado, esto es suficiente para no extenderlo", consideró Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo).

Wright Sol, así como René Portillo Cuadra (ARENA), recordaron que la Constitución de la República exige que cuando se prorrogue un régimen de excepción sea porque las mismas condiciones que motivaron a imponerlo se mantengan vigentes. "Esa es la pregunta que tendríamos que hacerle al gobierno: si efectivamente aquello que se dio con 62 homicidios en un día sigue vigente", sentenció el legislador de Nuestro Tiempo.

En el mismo sentido, Cuadra analizó que si el GOES pide prorrogar el régimen, eso significaría admitir su incapacidad para controlar la criminalidad en condiciones normales. "Si lo que motivó el régimen es una alza en los homicidios, esa ya se contuvo. Por lo tanto tiene que empezar a aplicar la legislación ordinaria, a menos que el gobierno confiese que no puede solucionar esta situación en el país", aseguró el jefe de fracción tricolor.

"Nos preocupan las capturas ilegales de gente inocente, que ha sido detenida de manera arbitraria. Esto tendrá que evaluarse a la hora de poder revalidar el régimen de excepción. Los abusos contra personas se han conocido por redes sociales pero son muchos más porque la gente no tiene acceso a denunciarlos por redes sociales", agregó Portillo Cuadra.

Mientras, también el FMLN cuestionó la manera en que el gobierno ha llevado a cabo el manejo del régimen de excepción. La diputada Anabel Belloso (FMLN) mencionó que el contenido del régimen de excepción era ambiguo en su redacción y que eso se ha comprobado en su aplicación.

Belloso señaló que el gobierno debería transparentar lo ocurrido en el régimen. "Que se rinda cuentas de todo, no solo anunciar el número de capturas, que llama la atención porque se dice una gran cantidad. Pero debe ser un informe integral, de cuántas de estas capturas se logra vincular realmente mediante un proceso judicial a los grupos criminales y que se les va a desarrollar un proceso", señaló.

Gallegos lo defiende

Mientras, pese a las múltiples denuncias de arbitrariedades, el diputado Guillermo Gallegos (GANA) defendió lo hecho por el gobierno. Pese a admitir errores en su ejecución aseguró que estas son cosas que "tenían que pasar".

"El régimen y su aplicación ha sido exitoso. Llevábamos detenidos 13 mil y fracción de terroristas. La gente ha valorado positivamente este esfuerzo. Indudablemente, el sistema puede tener alguna falla, hay personas que no portan sus documentos y se les detiene. Si ellos comprueban que no pertenecen a pandilla, en las audiencias van a ser absueltos", aseguró.

Sin embargo, Gallegos evadió explicar cómo funciona dicho mecanismo, tomando en cuenta que el órgano judicial no individualiza los casos, sino que realiza audiencias con grupos de más de 100 personas. Sostuvo que él mismo ha intermediado para liberación de personas.

"Yo puedo dar fe que he tenido que ver o intervenir en un par de situaciones, y la persona determina que no es pandillero y sale. He visto en redes sociales, los muchachos del café, y otros detenidos y me he comunicado con el fiscal", explicó.

Según Gallegos, una persona podría escribirle al fiscal general en Twitter para que este reciba la denuncia. Empero, evadió opinar sobre denuncias de personas fallecidas tras ser encarceladas por el régimen y sin que se les comprobara si eran pandilleros. "Si una persona es inocente va a salir tarde o temprano", especuló.