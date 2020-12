Oposición se desliga de buscar fondos para FOMILENIO II

Que la búsqueda de fondos para completar lo que FOMILENIO II necesita para finalizar la ejecución de sus intervenciones ya no es responsabilidad de la Asamblea Legislativa. Esa fue la postura que fijaron las fracciones parlamentarias de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El 7 de diciembre, es decir el próximo lunes, vence el plazo para que dentro de las cuentas de FOMILENIO II se depositen $50.7 millones que permitan la finalización de casi una decena de intervenciones en infraestructura.

A raíz de ese faltante, la semana pasada la Asamblea aprobó una reforma al Decreto Legislativo Nº 640 y reasignó un total de $354.2 millones para cubrir la brecha con FOMILENIO II, otra con los veteranos y otros pendientes. A través del mencionado decreto se había autorizado la emisión de $1,000 millones de los que saldría el financiamiento para el Fideicomiso para la reactivación empresarial.

Sin embargo, el lunes pasado el Ministerio de Hacienda informó a las autoridades de FOMILENIO II que el dinero que los diputados recién habían asignado “no estaba disponible”.

Ayer, el presidente de BANDESAL, Juan Pablo Durán, confirmó que ese dinero ya fue utilizado. “Querer jugar con ese decreto me parece que es irresponsable, poco serio, irracional porque al fin y al cabo ese dinero ya está ocupado, ya está cumplido. Ya no vale la pena que estén diciendo que lo van a querer modificar (el decreto 640) o que lo van a querer reorientar recursos, cuando no lo hicieron en el tiempo que debieron haberlo hecho”, recriminó Durán.

El funcionario explicó que la Presidencia de la República utilizó “otros fondos” para financiar el Fideicomiso y así ponerlo en marcha, y que, si el dinero no se hubiese utilizado, igual es responsabilidad de la Presidencia decidir cómo se distribuirá, no de los diputados.

Ante eso, las fracciones de ARENA, FMLN y PDC dijeron que el Gobierno pudo cometer un delito al utilizar ese dinero antes de que la Asamblea autorizara sus destinos. “Pareciera que hay una confesión de un delito porque en realidad la única entidad que la ley determina que tiene las facultades para asignar los recursos es la Asamblea Legislativa, si lo han hecho al margen de la ley, las autoridades competentes deberán proceder”, dijo la diputada del FMLN, Yanci Urbina, tras conocer la declaración de Durán.

“Nosotros ya aprobamos los fondos para FOMILENIO, si el Gobierno no quiere entregar esos fondos tendría que explicarle al Gobierno norteamericano pero sobretodo a la población porqué es que no quiere sancionar ese decreto que la Asamblea ya aprobó”, declaró el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra.

En contraposición, el jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, dijo que si el dinero que reasignaron ya fue utilizado, lo que debían hacer era buscar otra fuente de financiamiento. Criticó las posturas “cerradas” de las otras fracciones.