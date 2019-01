Oran por la liberación del exalcalde Juan Samayoa

"¡Lo queremos mucho, don Juan, el pueblo de Metapán lo quiere, esperamos que pronto lo tengamos fuera!", gritó, micrófono en mano, Víctor Manuel Marcos, miembro de una iglesia evangélica y empleado de la Alcaldía de Metapán, Santa Ana, durante un culto de oración que iglesias evangélicas metapanecas realizaron por la salud y liberación del exalcalde Juan Umaña Samayoa, procesado por delitos de lavado de dinero.

Samayoa, quien guarda prisión en el centro penal de Metapán, seguro habrá escuchado el grito de su otrora empleado, ya que el culto se realizó en la cancha de baloncesto del Centro Escolar República de Guatemala, contiguo a la penitenciaría a la que fue trasladado en noviembre del año pasado.

La exclamación de Marcos fue seguida de un nutrido aplauso de las cerca de 1,000 personas que asistieron al culto, una cantidad que los organizadores aseguran fue poca, debido al día y hora en que se realizó el servicio religioso.

"La gente de los cantones no pudo venir, por el transporte, acá no se ha movilizado a nadie, todos vinieron por cuenta propia, de seguro este lugar no hubiera sido suficiente si se hubiera hecho en otra hora", dijo uno de los presentes.

La actividad fue denominada Gran Culto por la Salud y Resolución del caso Juan Samayoa, quien enfrentará, el próximo 23 de enero, una audiencia de revisión de medidas, en la cual sus seguidores esperan recupere la libertad.