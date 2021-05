Orantes: Canciller Alexandra Hill viajará a Washington para hablar con congresistas

El gobierno de Nayib Bukele intentará que el congreso de Estados Unidos revierta las decisiones que fueron tomadas por este en respuesta a la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general, y de su negativa a revertir dichos cambios.

Serafín Orantes, diputado del PCN, partido afín al oficialismo, dijo esta tarde tener conocimiento que la canciller Alexandra Hill Tinoco viajará en las próximas semanas a Estados Unidos para intentar conseguir que los congresistas influyan y reviertan dichas decisiones.

El pasado viernes, USAID anunció que los fondos que entregaba a la PNC, IAIP, FGR y CSJ ya no serán entregados a estas instituciones sino a organizaciones de la sociedad civil que luchan por la transparencia y contra la corrupción.

La primera respuesta de Bukele a dicha noticia fue atacar a las ONG y cuestionar si Estados Unidos no buscaba provocar más migración con dichas medidas. Inclusive, en las últimas semanas, la Asamblea oficialista creó una comisión especial para investigar los fondos entregados a organizaciones no gubernamentales y diputados del oficialismo han enfilado que dicha comisión va tras ONG que son incómodas para el gobierno, pese a que estas no han recibido fondos del Estado.

“Estoy entendido que en dos semanas, aproximadamente, nuestra canciller hará una visita a Washington, de la cual podremos tener mejores insumos para poder reorientar más de alguna decisión de estas noticias preliminares”, indicó Orantes.

“Tenemos una soberanía, la cual le pedimos a nuestros amigos que nos la respeten, indudablemente, reitero, Estados Unidos tendrá derecho con su cooperación a destinarla donde ellos quieran. Pero creo que es muy prematuro querer afirmar, aunque haya una decisión del congreso de EUA, falta algún cabildeo”, agregó el legislador, en cuanto al intento que el gobierno de Bukele hará para intentar revertir las medidas que afectan a su gobierno.