Ordenamiento vial anunciado por el alcalde de Santa Tecla comenzó a medias y no se colocó nueva nomenclatura

El alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, dijo este miércoles durante una entrevista en Telecorporación Salvadoreña (TCS) que como gobierno municipal han comenzado un plan de ordenamiento vial y que hoy mismo estarían instalando las primeras señales de tránsito en calles y avenidas.

Durante un recorrido y consultando con empleados municipales que realizaban labores en calles y en parques, nadie sabía sobre la instalación de señales de tránsito, tampoco en la misma alcaldía municipal.

Por medio de una llamada telefónica La Prensa Gráfica consultó el lugar en que instalarían las nuevas señales, pero no hubo respuesta, y en el departamento de Ordenamiento Vial, no contestaron la llamada.

Pero haciendo un recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad, tampoco se observó trabajos de ese tipo, sino simplemente la colocación de conos sobre la 2a. Calle Oriente, desde el parque San Martín hasta el parque Daniel Hernández.

Foto: LPG/Jorge Carbajal

El transporte público debe ingresar a un carril para bajar y subir pasajeros, mientras que el resto de automóviles deben circular fuera de ese carril. "Yo creo que es esto", dijo un agente del CAM al consultarle sobre el plan de ordenamiento y colocación de nuevas señales de tránsito.

Los automovilistas que no acaten las nuevas disposiciones no serán multados, pero si quedan mal estacionados o parquean en lugares no autorizados serán reportados con la Policía de Tránsito.

Foto: LPG/Jorge Carbajal

Por otra parte, tanto agentes del CAM como particulares dijeron que la delincuencia ha aumentado en los últimos días. "La ventaja que tenemos en Santa Tecla es el sistema de vigilancia con cámaras, ya que así se les da seguimiento (a los delincuentes), pero se han incrementado los hechos y en diciembre va a ser peor", dijo un elemento del CAM.

Según otro agente, el problema con la delincuencia es que "no son de aquí; algunos vienen de lugares como Cojutepeque y hasta de Zacatecoluca", comentó.

"Aquí se ve tranquilo, pero no es así, está feo", dijo otro agente.