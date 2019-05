Ordenan a sacerdote que oficiará en La Majada, tras asesinato del religioso Cecilio

El obispo de la Diócesis de Sonsonate, Constantino Barrera, y sacerdotes del departamento realizaron el sábado la ordenación de Manuel Efraín Cruz Blanco, de 29 años, quien será asignado como vicario de la iglesia de Juayúa y atenderá a la parroquia del cantón San José La Majada que está sin padre desde el 18 de mayo cuando fue asesinado el párroco José Cecilio Pérez Cruz.

La ordenación del nuevo religioso fue realizada en la iglesia San Miguel Arcángel, de la ciudad de Sonzacate, adonde asistió parte de la comunidad de la iglesia Santa Lucía de Juayúa, donde Cruz desarrolló su diaconado.

Foto LPG/Marcos Salguero

El religioso originario del cantón Sábana San Juan Arriba, del municipio de Nahuizalco, fue acompañado por familiares y sus padres Alfonso Cruz Aguilar y Rosa Mélida Blanco.

"No crean que he subido una grada más, al contrario he bajado para estar con los que sufren", dijo el recién ordenado.

Cientos de feligreses que se congregaron en el templo de Sonzacate le brindaron aplausos y felicitaciones a Cruz, después participaron en un almuerzo para los asistentes a celebrar la ordenación.

De forma temporal se había nombrado al padre Guillermo Pérez para atender a la feligresía de ese lugar.