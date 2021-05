Ordenan auditoría en obras de pupusódromo

La remodelación de la plaza gastronómica, mejor conocida como "Pupusódromo", situada en el municipio de Izalco, Sonsonate, sufrirá un retraso para su finalización. Así lo confirmó el alcalde, Sergio Arias, quien denunció irregularidades en el proyecto iniciado por la administración anterior.

"Ellos (administración anterior) realizaron un préstamo que una parte fue para una contrapartida de la plaza gastronómica. Existe falta de transparencia e irregularidades en el proyecto de la plaza. He solicitado una auditoría especial. El supervisor renunció, la obra ha sido paralizada, no concuerda con el monto de la obra, y el diseño se cambió dos veces", explicó el edil.

El proyecto de la plaza gastronómica tendrá un costo total de $1 millón 300 mil, el cual había iniciado en su ejecución en 2019 y tiene contemplado ofrecer 36 locales para comercios de alimentos. Sergio Arias hizo énfasis en que el proyecto debió haber sido finalizado por la administración anterior, por lo que sufrirá un nuevo retraso con la realización de la auditoría.

"El proyecto he decidido no continuarlo hasta que no se entregue un reporte financiero, administrativo, de forma técnica en base a los profesionales que conocen de esa área. El proyecto tuvo que haberse entregado y el plazo se venció el 28 de abril", añadió.

Indicó que la auditoría tomaría un plazo de 60 días para su realización.