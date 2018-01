Ordenan detención de policías del GRP por desaparición de agente

Cuatro agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP) permanecerán detenidos porque, hasta el momento, hay evidencias de que ellos evitaron la captura del agente élite Juan Josué Castillo, quien está prófugo desde que lesionó y desapareció a la policía Carla Mayarí Ayala Palacios, el viernes pasado.

El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador resolvió este miércoles que la Fiscalía General de la República (FGR) presento indicios suficiente en contra de los agentes Ovidio Pacheco Morales, Wilfredo Deras Hernández, Juan Antonio Linares Flores y José Antonio Pérez Pineda, acusados de incumplimiento de deberes.

Los familiares del agente Castillo, identificados como José Atilio Jiménez Quintanilla y Joel Isaac Castillo Arévalo, acusados por encubrimiento permanecerán en libertad, pero deberán cancelar una fianza de $2,000, presentarse a firmar al juzgado de instrucción mientras enfrentan una nueva audiencia.

Luis Servellón, abogado defensor de uno de los agentes GRP acusados, dijo que no está conforme con la decisión del juzgado porque ninguno de ellos recibió la orden de capturarlo. Por eso esperará la sentencia en firme para poder apelar.

Previo a la audiencia inicial, la jefa fiscal de la Unidad de Antipandillas y Antihomicidios, Guadalupe de Echeverría, dijo que la Policía Nacional Civil (PNC) no ha sido objetiva en la investigación del caso.

El problema que plantea la Fiscalía es que los agentes son los encargados de realizar, con órdenes giradas por el ministerio público, diligencias de investigación contra alos elementos de la corporación que se encontraba en la fiesta navideña realizada en las instalaciones de la oficina GRP, el viernes pasado.

"A lo mejor no hemos tenido una investigación totalmente objetiva de parte de la PNC y precisamante porque son los mismos policías los que están investigando y eso nos afecta grandemente a nosotros. De tal manera que hay versiones contradictorias. Tenemos que establecer con la prueba científica y tecnológica cuál es la versión que más se apega con la realidad", declaró la jefa fiscal.

Echeverría agregó que Castillo es procesado, por el momento, por incumplimiento de deberes y privación de libertad porque sin la ubicación del cuerpo de la agente Ayala es imposible imputarle otro delito.

“Es lamentable que hasta esta fecha la Policía no ha podido ubicar la evidencia principal, que es el cuerpo", dijo de Echeverría, quien agregó que en el trascurso de la investigación pueden cambiar los delitos imputados.

Por su parte, el director de la PNC, Howard Cotto, dijo esta noche que no compartía el señalamiento de la FGR. "No es extraño que haya fiestas en el interior de la Policía. Lo que sí es extraño es que hayan bebidas alcohólicas en esas celebraciones. Eso ya está regulado y no es permitido", declaró en la entrevista Ocho en Punto de Canal 33.