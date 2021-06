Ordenan la captura del hermano de Sigfrido Reyes

El Juzgado Sexto de Instrucción decretó ayer una orden de captura contra Earle René Reyes Morales, hermano del ex presidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes, debido a que no compareció a la audiencia especial en la que le iban a notificar la acusación de lavado de dinero y activos que le hace Fiscalía.

"La defensa manifestó que no había apariencia de buen derecho. Yo considero que a estas alturas del proceso es una condición un poco arriesgada de pronunciarse en ese sentido. Creo que por los criterios que sea la apariencia de buen derecho si debe tener una medida por lo menos no salir del país y no cambiar de domicilio, pero ni siquiera vino", dijo el juez Roberto Ortuño.

El que sí llegó al juzgado fue Byron Enrique Larrazábal, ex socio de Sigfrido Reyes. A Larrazábal el Ministerio Público lo acusa por los delitos lavado de dinero y activos y por estafa agravada. El juez le decretó medidas alternas a la detención debido a que no existe peligro de fuga.

Fiscalía asegura que los hechos ocurrieron entre los años 2011 al 2014, cuando Reyes fue presidente del Órgano Legislativo. "Él extrajo dinero de dicho Órgano cometiendo el delito de peculado y facilitando tanto al socio como a familiares el delito de lavado y activos", dijo el fiscal del caso.